Beta von Synlologys DSM 7.0 zum Download bereit

(Quelle: Synology)

10. Dezember 2020 - Synology hat die neue, komplett überarbeitete Version 7.0 seines NAS-Betriebssystems Diskstation Manager als Beta zum öffentlichen Download freigegeben.

NAS-Spezialist Synology hat im Rahmen eines Online-Events die neue Version 7.0 seines hauseigenen Betriebssystems Diskstation Manager (DSM) vorgestellt und gleichzeitig die Verfügbarkeit des Beta-Downloads für die Öffentlichkeit verkündet. Laut Synology werden mit der neuen Version alle Aspekte des Betriebssystems verbessert. Unter anderem gibt es neue Speicherverwaltungsfunktionen, die mehr Leistung, Zuverlässigkeit und mehr Optionen bezüglich Wartung bringen sollen. In dem Zusammenhang kündigt Synology auch Hybrid Share zur Integration von Cloud- und lokaler Datenspeicherung an oder auch Backup-Lösungen, die Bare-Metal-Sicherungen mit der Cloud kombinieren.Daneben verspricht Synology insbesondere auch deutliche Verbesserungen, was die Benutzerfreundlichkeit und die Funktionalität sowie die Sicherheit angeht – zu Letzterem findet sich beispielsweise ein bequemeres neues Authentifizierungsverfahren. Neu konzipiert wurde auch die Fotoverwaltung Synology Photos, die nun KI-gestützte Funktionen nutzt."Swiss IT Magazine" hat sich die Beta von DSM 7.0 bereits im November etwas genauer angeschaut, und was wir gesehen haben, scheint durchaus vielversprechend. Den Beta-Test kann man an dieser Stelle nachlesen . Den Download der öffentlichen Beta, die von jedermann – ein kompatibles NAS (mehr dazu in den Release Notes ) vorausgesetzt – heruntergeladen werden kann, findet sich hier . Bis wann die finale Version von DSM 7.0 lanciert wird, dazu macht Synology keine Angaben. (mw)