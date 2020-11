Die beliebtesten Gratis-Video-Anwendungen

20. November 2020 - Für die Video-Bearbeitung oder -Konvertierung liegen im Freeware-Bereich unzählige leistungsfähige Werkzeuge vor. Wir stellen jene 10 Video-Apps vor, die in den vergangenen Wochen am meisten aus unserer Freeware-Library heruntergeladen wurden.

In den letzten 30 Tagen stand DaVinci Resolve, eine umfassende Suite für die Video- und Audio-Post-Produktion, an der Spitze der Download-Charts in der Kategorie der Video-Anwendungen. Ebenfalls hohe Download-Zahlen erzielten FormatFactory, der Alleskönner unter den Videoformat-Konvertierern, wie auch VLC Media Player, eine Abspiel-Software, die vor kaum einem Video passen muss.



Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Video-Anwendungen präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)