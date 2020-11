Bald auch bei Firefox definitiv Schluss mit Flash

(Quelle: Andrei - stock.adobe.com)

19. November 2020 - Nach Google, Microsoft und Apple wird ab Januar 2021 mit Version 85 auch Mozilla keinen Support für die veraltete Flash-Technologie mehr bieten. Damit folgen die Browser-Hersteller der Ankündigung von Adobe, dass Flash per Ende 2020 eingestellt wird.

Als vermutlich letzter Browser macht demnächst auch Mozillas Firefox Adobes Flash-Player den Garaus. Firefox 84 – aktuell ist Version 83 – soll die letzte Firefox-Version werden, die Flash unterstützt, wie Mozilla anlässlich der Freigabe von Firefox 83 angekündigt hat.Dies bedeutet, dass Firefox-Nutzer ab Januar 2021, wenn Version 85 veröffentlicht wird, auf die veraltete und unsichere Flash-Technologie verzichten müssen beziehungsweise dürfen. Genauer gesagt: Firefox 85 kommt am 26. Januar auf den Markt, aber schon ab dem 12. Januar soll das Flash-Plug-in nicht mehr funktionieren und keine Flash-Inhalte mehr laden. Wer Firefox als Beta- oder Nightly-Build bezieht, kann Flash bereits ab dem 14. Dezember beziehungsweise per sofort nicht mehr nutzen.Flash-Entwickler Adobe hatte schon im Sommer 2017 vermeldet , dass Flash per Ende 2020 am Ende seines Lebenszyklus ankommt. Ab dann wird es keine Sicherheits-Updates für Flash mehr geben und die Download-Links für den Flash-Player werden von der Adobe-Website verschwinden. Nähere Informationen hat Adobe hier zusammengefasst. (ubi)