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Dschungelkompass stellt Relaunch seiner Abo-Vergleichsplattform vor
Quelle: Dschungelkompass.ch

Dschungelkompass stellt Relaunch seiner Abo-Vergleichsplattform vor

Dschungelkompass bietet seit mehr als 14 Jahren einen umfassenden Preisvergleich von Telefonie- und Internetabos in der Schweiz. Nun stellt das Unternehmen seine erneuerte Plattform vor.
5. August 2026

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Der bekannte Abo-Vergleichsdienst Dschungelkompass.ch stellt seine rundum erneuerte Vergleichsplattform vor. Im Zentrum der Neuerungen stehe der Nutzen für die Konsumentinnen und Konsumenten und die neue Website führe nun schneller und einfacher zum passenden Angebot auf dem Markt.

Vor allem die Benutzeroberflächen für den Handy- und Internet-Abo-Vergleich wurden überarbeitet. Bei den Handy-Abos kann neu etwa mit einem schnellen Vergleichstool oder mit dem Profirechner (siehe Bild unten) gearbeitet werden. Der seit längerem verfügbare Kombirechner, mit dem Internet- und Handy-Bundles verglichen werden können, besteht weiter.


Nicht nur die Oberfläche, auch im Hintergrund wurde massgeblich modernisiert. Hinter der Umsetzung steht Gründer Oliver Zadori selbst. Nettes Detail: Das Projekt wurde während einer mehrmonatigen Reise durchgeführt. Entwickelt und live geschaltet hat er die neu konzipierte Plattform in Südostasien und Australien. "Dschungelkompass begleitet mich seit über 14 Jahren. Die Plattform nun komplett neu aufzubauen, war für mich auch persönlich ein besonderes Projekt", so Zadori. (win)
(Quelle: Dschungelkompass.ch)
(Quelle: Dschungelkompass.ch)


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