Die neuen Salt-Roamingpakete unter der Lupe

Das Vergleichsportal Dschungelkompass hat die neu lancierten Roaming-Datenpakete von Salt sowie den Untermarken GoMo, Lidl Connect und Post Mobile analysiert. Untersucht wurden die Zusatzkosten für 1, 10 und 20 GB Datenverbrauch während eines zweiwöchigen Auslandsaufenthalts in Italien als Beispiel für die EU und Thailand al beliebte Fernreisedestination.
In der EU zeigt der Vergleich, dass für geringe Datenmengen bei vielen Mobilfunkanbietern keine zusätzlichen Kosten mehr anfallen. Für 1 GB Datennutzung in Italien entstehen bei 14 von 21 untersuchten Anbietern keine Zusatzkosten, da entsprechende Roaming-Kontingente bereits in den Abos enthalten sind. Bei Salt
, GoMo und Post Mobile ist dies ebenfalls der Fall. Bei höheren Datenmengen gewinnen Datenpakete hingegen an Bedeutung. Für 20 GB Datenverbrauch in Italien liegen die Zusatzkosten bei Salt
, GoMo, Lidl Connect und Post Mobile laut Analyse bei 29.95 Franken. Am günstigsten schneidet Sunrise
ab, wo dank eines Abos mit inkludiertem Roaming keine Zusatzkosten entstehen. Bei Swisscom
liegen die Zusatzkosten bei 39.80 Franken.
Ausserhalb Europas werden die neuen Salt-Angebote laut Dschungelkompass interessanter. Für Thailand bietet Salt ein 20-GB-Paket für 49.95 Franken an. Während Anbieter wie Spusu oder Swisscom bei kleineren Datenmengen günstiger sein können, gehört Salt bei 20 GB zu den günstigsten Anbietern im Vergleich. Lediglich Swisscom liegt mit 49.90 Franken auf Augenhöhe.
Dschungelkompass hat zudem untersucht, ob sich statt eines zusätzlichen Datenpakets ein Upgrade auf ein teureres Abo mit inkludiertem Roaming lohnt. Das Ergebnis: Bei geringem Datenbedarf ist dies meist nicht der Fall. Wer nur gelegentlich 1 GB im Ausland benötigt, fährt häufig günstiger mit einem separaten Datenpaket. Bei höheren Datenmengen kann ein Abo-Upgrade hingegen wirtschaftlicher sein. Als Beispiel nennt Dschungelkompass Migros Mobile: Während ein 10-GB-Datenpaket 64.90 Franken kostet, fallen für ein grösseres Abo mit entsprechendem Roaming-Kontingent jährliche Mehrkosten von 48 Franken an. Ähnliche Konstellationen gibt es laut der Analyse auch bei Mucho Mobile und Teleboy.
Als Fazit hält Dschungelkompass fest, dass die Wahl des optimalen Roaming-Angebots stark vom individuellen Nutzungsverhalten abhängt. Entscheidend seien Reiseziel, Aufenthaltsdauer, benötigtes Datenvolumen und die Häufigkeit von Auslandsreisen.
(mw)