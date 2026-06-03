Die neuen Salt-Roamingpakete unter der Lupe

Dschungelkompass hat zudem untersucht, ob sich statt eines zusätzlichen Datenpakets ein Upgrade auf ein teureres Abo mit inkludiertem Roaming lohnt. Das Ergebnis: Bei geringem Datenbedarf ist dies meist nicht der Fall. Wer nur gelegentlich 1 GB im Ausland benötigt, fährt häufig günstiger mit einem separaten Datenpaket. Bei höheren Datenmengen kann ein Abo-Upgrade hingegen wirtschaftlicher sein. Als Beispiel nennt Dschungelkompass Migros Mobile: Während ein 10-GB-Datenpaket 64.90 Franken kostet, fallen für ein grösseres Abo mit entsprechendem Roaming-Kontingent jährliche Mehrkosten von 48 Franken an. Ähnliche Konstellationen gibt es laut der Analyse auch bei Mucho Mobile und Teleboy.Als Fazit hält Dschungelkompass fest, dass die Wahl des optimalen Roaming-Angebots stark vom individuellen Nutzungsverhalten abhängt. Entscheidend seien Reiseziel, Aufenthaltsdauer, benötigtes Datenvolumen und die Häufigkeit von Auslandsreisen. (mw)