Salt passt Roaming-Konditionen an und führt neue Data Packs ein

Salt
führt neue Roaming-Angebote ein. So deckt der Data Day Pass neu über 200 Länder ab und bietet zum Festpreis pro Tag ein Highspeed-Datenvolumen von 1 GB, anschliessend wird die Geschwindigkeit unlimitiert auf 128 kbit/s reduziert. Zum Einsatz kommt dabei weiterhin das bestehende Salt-Abo, ohne separate eSIM oder Registrierung bei einem Drittanbieter.
Salt führt zudem eine neue Generation von Roaming-Paketen (Data Packs) ein. Kunden können zwischen neuen Data Packs mit 7 oder 30 Tagen Laufzeit wählen. Für Reisende, die neben mobilen Daten auch Telefonie wünschen, gibt es darüber hinaus ein Voice & Data Pack mit 12 Monaten Gültigkeit. Die entsprechenden Packs lassen sich unter anderem in der MySalt-App buchen und überwachen.
Gleichzeitig erweitert der Provider seine Europe-Roaming-Zone auf die gesamte EU. Kunden mit berechtigten Abos nutzen ihre inkludierten Leistungen neu auch in den Ländern Bulgarien, Kroatien, Estland, Lettland, Litauen und Slowenien ohne Zusatzkosten.
(sta)