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Alao lanciert Vergleichsdienst für Business-Handy-Abos
Quelle: Alao

Alao lanciert Vergleichsdienst für Business-Handy-Abos

Mit einem auf Unternehmen ausgelegten Vergleichsdienst richtet sich Abo-Broker Alao an Schweizer Unternehmen von KMU bis Enterprise-Kunden. Ab 100 Abos gibt’s individuelle Angebote.
8. Juli 2026

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Alao, Vergleichsplattform und Abo-Broker für Mobile- und Internetverträge, lanciert einen neuen Vergleichsdienst speziell für B2B-Handy-Abos. Entsprechende Angebote der Telcos sollen sich damit schnell und einfach vergleichen lassen. Selbstverständlich können via Alao dann auch entsprechende Offerten eingeholt werden, die innert wenigen Minuten via E-Mail im Postfach landen.


Die Angebote lassen sich laut Alao mit verschiedenen Filtern eingrenzen, ohne Verkaufsgespräche mit den einzelnen Anbietern halten zu müssen. Bei Fragen soll der Concierge-Dienst des Vergleichsdienstes unterstützen. Bei mehr als 100 Business-Mobile-Abos kann ein individuelles Angebot eingeholt werden. (win)




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