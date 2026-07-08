Alao lanciert Vergleichsdienst für Business-Handy-Abos

Alao, Vergleichsplattform und Abo-Broker für Mobile- und Internetverträge, lanciert einen neuen Vergleichsdienst speziell für B2B-Handy-Abos. Entsprechende Angebote der Telcos sollen sich damit schnell und einfach vergleichen lassen. Selbstverständlich können via Alao
dann auch entsprechende Offerten eingeholt werden, die innert wenigen Minuten via E-Mail im Postfach landen.
Die Angebote lassen sich laut Alao mit verschiedenen Filtern eingrenzen, ohne Verkaufsgespräche mit den einzelnen Anbietern halten zu müssen. Bei Fragen soll der Concierge-Dienst des Vergleichsdienstes unterstützen. Bei mehr als 100 Business-Mobile-Abos kann ein individuelles Angebot eingeholt werden.
(win)