cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
KI-Agent greift in Tests Menschen mit Phishing-Versuch an
Quelle: Depositphotos

KI-Agent greift in Tests Menschen mit Phishing-Versuch an

In Tests des britischen AI Security Institutes haben KI-Modelle von OpenAI und Anthropic erneut echte Ziele angegriffen. Ein Modell versuchte gar, über einen Phishing-Versuch Schadcode in ein Open-Source-Projekt einzuschleusen.
5. August 2026

      Swiss IT Magazine bei
Google bevorzugen


Die Nachrichten von KIs, die echte Ziele angreifen, sobald sie freien Zugang zum Internet erhalten, reissen nicht ab. Ein neuer Fall geht jedoch nicht von einem Anbieter eines Frontier-Modells aus, sondern von einer Forschungsumgebung. Das AI Security Institute (AISI) in Grossbritannien, das dem Wissenschaftsdepartement unterstellt ist, meldete den Vorfall. Und dieses Mal griff die KI nicht nur Unternehmen, sondern auch Einzelpersonen mit Phishing-Versuchen an.

Der Vorfall geschah während eines Tests, der mit verschiedenen Modellen insgesamt 122-mal durchgeführt wurde. In zehn dieser Testläufe wurden Unregelmässigkeiten bemerkt, bei denen Agents eigenmächtige, nicht genehmigte Aktionen durchführten, die sich gegen echte Personen und Organisationen richteten. Der Grossteil davon wurde von Anthropics Modell Mythos 5 durchgeführt, wenige von OpenAIs GPT-5.6-Sol.


Im schwerwiegendsten Fall versuchte das Modell, Schadcode in ein Open-Source-Projekt einzuschleusen und griff dabei auf Social-Engineering-Taktiken wie Phishing zurück. Ein menschlicher Maintainer des Open Source Codes wurde dabei zum Ziel, lehnte den Code des Agents jedoch ab. Laut dem Institut wurde in keinem der Fälle ernsthafter Schaden angerichtet.
Wichtig anzumerken ist, dass die Vorfälle unter Testbedingungen stattfanden. So wurden bei den Modellen gewisse Schutzmechanismen bewusst entfernt, auch hatten die Agents von Anfang an Zugriff auf das Internet und verschafften sich diesen nicht selbstständig. Dies entspreche den üblichen Testbedingungen, so das Institut. In dieser Form würden die Modelle der Öffentlichkeit nicht zur Verfügung stehen, wie es weiter heisst.

Das Institut listet drei wichtige Learnings aus dem Fall auf: Erstens muss der Internetzugang für Agents klar definiert und kontrolliert werden. Zweitens ist ein hohes Mass an Echtzeit-Monitoring notwendig. Und drittens müsse das Evaluierungsdesign klar überprüft werden. "Die Sandbox-Richtlinien der AISI empfehlen, die Sandbox-Konfiguration an das Design der Evaluierung anzupassen; eine gute Eindämmung sollte nicht davon abhängen, dass das Modell darauf verzichtet, seine Grenzen zu testen", wie es im Bericht heisst, der hier einsehbar ist.


Der Fall reiht sich zwar in die jüngst bemerkten Vorfälle bei OpenAI und Anthropic ein, wo Modelle in Tests unbemerkt andere Unternehmen angriffen ("Swiss IT Magazine" berichtete hier und hier), unterscheidet sich aber doch massgeblich. Bei OpenAI hackte sich der Agent etwa selbstständig aus seiner Sandbox, bevor er auf echte Ziele losging. (win)


Weitere Artikel zum Thema

Nächstes OpenAI-Modell Astra hat 10 Mathematikprobleme gelöst

 4. August 2026 - Das nächste grosse KI-Modell von OpenAI soll Astra heissen. Eine interne Version des Modells hat zehn Probleme der Mathematik und theoretischen Informatik gelöst, an denen teils seit Jahrzehnten geforscht wurde.

Claude greift bei Sicherheitstest reale Firmen an

 2. August 2026 - Bei Cybersicherheitstests haben drei Claude-Modelle die Systeme realer Unternehmen angegriffen. Anthropic entdeckte die Vorfälle, nachdem der ähnliche Fall bei OpenAI eine interne Untersuchung ausgelöst hatte.

Abtrünniger OpenAI-Agent hat nicht nur Hugging Face angegriffen

 30. Juli 2026 - Der KI-Agent, der bei OpenAI aus seiner Sandbox ausgebrochen ist, um im Anschluss unbemerkt und selbstständig Hugging Face zu hacken, ging weiter als bisher gedacht. Mindestens vier weitere Unternehmen wurden ebenfalls mit hineingezogen.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Was für Schuhe trug der gestiefelte Kater?
AI braucht den Kundenkontext
Warum Endpoint-Transparenz zum Steuerungsfaktor wird
Auswirkungen von AI-DLC auf die Zusammensetzung technischer Teams
Kundennutzen im Fokus: AI-Strategie bei Opacc
Agentic AI: Gesteuerte Autonomie als Erfolgsfaktor
KI im Kundendialog: Der erste Schritt ist näher als Sie denken
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER