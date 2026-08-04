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iPhone 18 Pro soll 300 Dollar teurer werden
Quelle: Apple

iPhone 18 Pro soll 300 Dollar teurer werden

Einem Analysten zufolge könnte die nächste iPhone-Generation deutliche Preisaufschläge bringen. Die Rede ist von bis zu 300 Dollar für die Pro-Version.
4. August 2026

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Dass die nächste iPhone-Generation angesichts der Explosion der Speicherpreise teurer werden dürfte, wird niemanden überraschen. Allerdings könnte die Preissteigerung bis zu 300 Dollar beim iPhone 18 Pro betragen. Dies zumindest schreibt der Analyst Jeff Pu von GF Securities auf der Plattform X (via "Heise.de"). Er schreibt, dass die steigenden Kosten für 2-Nanometer-Prozessoren sowie DRAM- und NAND-Speicher Preiserhöhungen von 250 bis 300 US-Dollar für die Modelle iPhone 18 Pro und Pro Max erforderlich machen und die Nachfrage belasten könnten.


Apple hat bereits Ende Juni die Preise für seine Hardware erhöht, diejenigen fürs iPhone dabei allerdings ausgeklammert. Sollten sich die Prognosen nun bewahrheiten, muss man mit einem Einstiegspreis fürs iPhone Pro um die 1350 Franken rechnen (aktuell 1099 Franken), fürs iPhone Pro Max um die 1450 Franken (aktuell 1199 Franken). (mw)


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