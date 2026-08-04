Intel aktualisiert WLAN-Treiber

Für seine WLAN-Adapter veröffentlicht Intel
den Treiber 24.60.0 für Windows 10 und Windows 11. Wie der Chipkonzern mitteilt
, soll das Update WLAN-Verbindungen stabiler machen und verschiedene kleinere Fehler beheben. Daneben enthält die neue Version Anpassungen an länderspezifische Funkvorgaben.
Das Paket trägt die Versionsnummer 24.60.0, der enthaltene Treiber die Nummer 24.60.0.3. Unterstützt werden aktuelle Adapter mit Wi-Fi 7, Wi-Fi 6E und Wi-Fi 6 sowie einige ältere Wireless-AC-Modelle der 9000-Serie. Neu hinzu kommen laut Unternehmen die Wi-Fi-7-Adapter BE211 und BE213 sowie der Wi-Fi-6-Adapter AX231.
Das Update ist für die 64-Bit-Versionen von Windows 10 und Windows 11 erhältlich und wurde auch für Windows 11 25H2 geprüft. Wer Wi-Fi 7 nutzen will, benötigt mindestens Windows 11 24H2. Für Unternehmen bietet Intel zusätzlich ein Paket an, mit dem Administratoren den Treiber auf mehreren Rechnern verteilen können. Vor der Installation empfiehlt der Hersteller zu prüfen, ob der PC-Hersteller eine angepasste Treiberversion bereitstellt.
(dow)