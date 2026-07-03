cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Intel dreht heimlich an den CPU-Preisen
Quelle: rost9 – stock.adobe.com

Intel dreht heimlich an den CPU-Preisen

Intel hat die Preise für zwei Core-Ultra-Desktop-Prozessoren ohne öffentliche Ankündigung angehoben. Betroffen sind die Plus-Modelle der Core-Ultra-200S-Reihe, die erst im März vorgestellt wurden.
3. Juli 2026

      Swiss IT Magazine bei
Google bevorzugen


Intel hat die offiziellen Preisempfehlungen für den Core Ultra 7 270K Plus und den Core Ultra 5 250K Plus offenbar stillschweigend erhöht. "Tom’s Hardware" hat die Änderung auf den Produktseiten des Chipherstellers entdeckt. Demnach kostet der Core Ultra 7 270K Plus neu 339 bis 349 Dollar. Zuvor waren es 289 bis 299 Dollar.

Auch der Core Ultra 5 250K Plus ist teurer geworden. Der Preis liegt nun bei 219 bis 229 Dollar statt wie bisher bei 189 bis 199 Dollar. Je nach Modell beträgt der Aufschlag damit 30 bis 50 Dollar. Laut dem Bericht sind die höheren Preise bereits auch bei Amazon sichtbar.


Die beiden Chips gehören zur Arrow-Lake-Refresh-Reihe und wurden im März 2026 vorgestellt. Gegenüber den Arrow-Lake-Modellen ohne Plus-Zusatz verspricht der Konzern bis zu 15 Prozent mehr Spieleleistung in 1080p. Der Core Ultra 7 270K Plus kommt mit 24 Kernen, der Core Ultra 5 250K Plus mit 18 Kernen. (dow)


Weitere Artikel zum Thema

Intel, Asrock und Teamgroup wollen DDR5-RAM billiger machen

 20. April 2026 - Die neue RAM-Modul-Technologie HUDIMM arbeitet mit einem statt zwei Subkanälen pro Speichermodul, dafür mit Chips grösserer Kapazität. Damit reduziert sich die Anzahl Chips und die Komplexität der Platine, womit auch die Produktionskosten günstiger ausfallen.

Intel stellt neue Consumer-Prozessoren der "Wildcat"-Serie vor

 19. April 2026 - Mit der Core Series 3 hat Intel neue Prozessoren für den Consumer-Bereich vorgestellt. Erste Geräte mit den neuen Chips werden schon bald von allen namhaften Herstellern erwartet.

Intels Consumer-CPUs werden teurer

 23. März 2026 - PC-Hersteller müssen bei Intel demnächst mit Preissteigerungen von mindestens 10 Prozent für CPUs rechnen. Zusammen mit den noch deutlicher gestiegenen Preisen für Speicher führt dies wohl auch zu höheren Preisen der PCs – die Rede ist von mindestens 30 Prozent in den kommenden Monaten.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Welche Farbe hatte Rotkäppchens Kappe?
«Die Cloud ist nur aktiv gemanagt effizient»
AI braucht FinOps
Cloud-Heimkehr: Eine KMU-Rechnung
Mehr Freiraum fürs Kerngeschäft
Wer seine Cloud nicht im Griff hat, zahlt doppelt
CloudOps & FinOps mit Omada SDN
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER