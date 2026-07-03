Intel dreht heimlich an den CPU-Preisen

Intel
hat die offiziellen Preisempfehlungen für den Core Ultra 7 270K Plus und den Core Ultra 5 250K Plus offenbar stillschweigend erhöht. "Tom’s Hardware
" hat die Änderung auf den Produktseiten des Chipherstellers entdeckt. Demnach kostet der Core Ultra 7 270K Plus neu 339 bis 349 Dollar. Zuvor waren es 289 bis 299 Dollar.
Auch der Core Ultra 5 250K Plus ist teurer geworden. Der Preis liegt nun bei 219 bis 229 Dollar statt wie bisher bei 189 bis 199 Dollar. Je nach Modell beträgt der Aufschlag damit 30 bis 50 Dollar. Laut dem Bericht sind die höheren Preise bereits auch bei Amazon
sichtbar.
Die beiden Chips gehören zur Arrow-Lake-Refresh-Reihe und wurden im März 2026 vorgestellt. Gegenüber den Arrow-Lake-Modellen ohne Plus-Zusatz verspricht der Konzern bis zu 15 Prozent mehr Spieleleistung in 1080p. Der Core Ultra 7 270K Plus kommt mit 24 Kernen, der Core Ultra 5 250K Plus mit 18 Kernen.
(dow)