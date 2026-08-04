iOS und Windows bekommen gemeinsame Zwischenablage

Das Zusammenspiel von Apples iOS mit Windows wird einfacher. So soll das iPhone-Betriebssystem künftig mit der Zwischenablage von Windows funktionieren, Grund dafür sind Vorgaben der EU zur Interoperabilität auf Basis des Digital Market Acts (DMA).
Wie "Macrumors" berichtet
, soll es damit künftig möglich sein, Text und Bilder zwischen einem Windows-Rechner und einem angeschlossenen iPhone zu kopieren und einzufügen. Weiter soll es damit künftig nicht mehr nötig sein, proprietäre Software im Vordergrund laufen zu lassen, um Workflows zwischen den beiden Betriebssystemen zu ermöglichen. Dazu wird die Zwischenablage im Hintergrund laufend synchronisiert, auch das soll ohne eine speziell hierfür notwendige App funktionieren. Um die Funktion zu nutzen, wird es vonseiten des Nutzers pro gekoppeltem Windows-Gerät eine einmalige Bestätigung brauchen.
Laut Apple
steckt hinter der Änderung recht viel Engineering-Aufwand. Daher ist die Beta für das Feature wohl erst in der zweiten Jahreshälfte 2027 zu erwarten. Der Rollout für die breite Nutzerschaft kommt daher möglicherweise erst gegen Anfang 2028.
(win)