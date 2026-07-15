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Whatsapp entwickelt eigene Backup-Cloud für iOS
Quelle: Wabetainfo

Whatsapp entwickelt eigene Backup-Cloud für iOS

Whatsapp arbeitet an einer eigenen Cloud-Lösung für Chat-Backups auf dem iPhone. Nutzer sollen ihre Sicherungen damit alternativ zu iCloud auf Whatsapp-Servern speichern können.
15. Juli 2026

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Whatsapp entwickelt für die iOS-App einen eigenen Anbieter für Cloud-Backups und will damit eine Alternative zu iCloud schaffen. Wie "Wabetainfo" schreibt, soll iCloud weiterhin die Standardoption bleiben, Nutzer könnten in den Backup-Einstellungen aber zu Whatsapps eigener Lösung wechseln.

Der Wechsel dürfte vor allem beim Speicherplatz helfen. Heute zählen Whatsapp-Backups auf dem iPhone zum iCloud-Speicher, den Apple auch für Fotos, Dokumente, App-Daten und Geräte-Backups nutzt. Da Apple kostenlos nur 5 GB bereitstellt, können grosse Chat-Backups mit vielen Bildern und Videos schnell den verfügbaren Platz belegen. Der Messenger plant laut dem Bericht deshalb 2 GB kostenlosen Speicher für eigene Sicherungen und prüft zusätzlich kostenpflichtige Angebote mit 50 GB und 1 TB.


Die Funktion befindet sich noch in Entwicklung und steht auch in der Beta noch nicht zum Testen bereit. Einen Zeitplan für die Veröffentlichung gibt es nicht. (dow)


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