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Whatsapp-Präsenzanzeige bald auch in iOS-App
Quelle: Depositphotos

Whatsapp-Präsenzanzeige bald auch in iOS-App

die neusten Betas von Whatsapp für Android und iOS zeigen den online-Status von Kontakten mit einem grünen Pünktchen an. Das Feature soll nach und nach ausgerollt werden.
7. Juli 2026

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Schon im letzten Monat tauchte in einer Betaversion von Watsapp für Android bei Kontakten, die gerade online sind, ein grünes Pünktchen auf. Ist ein Kontakt nicht mehr aktiv, erlischt diese Präsenzanzeige. Mit der Information können User in Echtzeit sehen, wann welche Kontakte online und damit unmittelbar erreichbar sind. Die Privatsphäre bleibt dabei, wie bei Meta nicht in allen Fällen üblich, gewährt: ist die Anzeige des Online-Status in den Privacy-Einstellungen deaktiviert, erscheint auch das grüne Pünktchen nicht.


Die Präsenzanzeige erscheint nun auch in der neuesten Beta von Whatsapp für iOS. Wie in der Android-Variante ist der Status allerdings etwas versteckt. Das grüne Pünktchen ist in einem offenen Chat nicht zu sehen, das Gleiche gilt für die Liste aller Chats. Es erscheint nur beim Antippen der oberen Statusleiste, wo jeweils nach kurzer Zeit nach dem Öffnen des Chats die Kontaktinformationen angezeigt werden. Meta arbeitet aber laut "Wabetainfo" an einem neuen Screen, auf dem alle Kontakte mit dem jeweiligen Status angezeigt werden. (ubi)
(Quelle: Wabetainfo)
(Quelle: Wabetainfo)
(Quelle: Depositphotos)


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