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Whatsapp erlaubt jetzt auch iPad als Hauptgerät
Quelle: Whatsapp

Whatsapp erlaubt jetzt auch iPad als Hauptgerät

Schluss mit dem Handyzwang für Whatsapp: Mit der neuesten Version von Whatsapp für iPad lässt sich ein Whatsapp-Konto direkt auf dem Tablet registrieren, das dann als Hauptgerät arbeitet.
6. Juli 2026

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Whatsapp geht einen Schritt weiter bei seiner Abkehr von der Abhängigkeit vom Mobiltelefon. Vor kurzem wurde bekannt, dass Nutzer künftig nicht mehr allein mit der Mobiltelefonnummer, sondern auch mit frei wählbaren Usernamen teilnehmen können ("Swiss IT Magazine" berichtete). Jetzt hat "Wabetainfo" anhand der Whatsapp-App für iPad, Version 26.25.74, eine weitere Neuerung entdeckt: Mit dieser Version können User ihr Whatsapp-Konto direkt auf dem iPad registrieren, womit das Tablet zum Hauptgerät (Primary Device) wird. Bisher liess sich ein iPad ausschliesslich als Nebengerät im Companion Mode nutzen. Das neue Feature steht einigen Usern bereits zur Verfügung und soll im Laufe der kommenden Wochen auf weitere Konten ausgerollt werden. Eine vergleichbare Funktionalität testet Whatsapp gemäss dem Artikel auch für Android-Tablets.


Doch auch mit dem iPad als Hauptgerät ist für die Kontoregistrierung eine Mobiltelefonnummer erforderlich, dies allerdings nur für die Verifizierung per SMS. Alternativ lässt sich zur Verifizierung ein Passkey einsetzen, der jedoch zuvor auf dem Handy im Whatsapp-Konto generiert und hinterlegt werden muss. Einmal eingerichtet, bietet die iPad-App von Whatsapp alle Möglichkeiten der Handy-Anwendung wie etwa die Übertragung der Live-Standortanzeige, die im Companion Mode nicht möglich ist. Und wer sein iPad weiterhin nicht als Hauptgerät einsetzen will, wird nicht dazu gezwungen: Der Companion Mode steht weiterhin zur Verfügung. Die neue Möglichkeit lässt allerdings eines unklar: Was passiert mit einem iPhone oder Android-Smartphone, das bisher als Hauptgerät fungierte – gibt es dafür neu einen Companion Mode? (ubi)


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