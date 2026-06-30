Whatsapp bekommt individuelle Nutzernamen, Reservation startet bald

Whatsapp führt individuelle Nutzernamen ein. Das bedeutet, dass Nutzer fortan nicht mehr automatisch ihre Telefonnummer preisgeben und nur noch der neue Anzeigename angezeigt wird. Bisher war es im Messenger von Meta
nicht möglich, die eigene Telefonnummer gegenüber einem neuen Kontakt oder in einem Gruppenchat geheim zu halten. Besonders in grossen Gruppenchats (bspw. Eltern-, Schüler- oder Vereins-Chats) will man die eigene Nummer gegebenenfalls nicht für alle Gruppenmitglieder freigeben.
Das heisst aber auch, dass es fortan drei Milliarden Accounts gibt, die individuelle Namen brauchen. Daher wird, obwohl das Feature erst später im Jahr live geht, schon frühzeitig das Reservieren des Benutzernamens eröffnet. Für Unternehmen, Organisationen und Creators hat Meta eine separate Funktion eingerichtet, um ihren bestehenden Instagram- oder Facebook-Benutzername auch für Whatsapp
zu sichern. Die Reservation dauert laut Whatsapp nur wenige Sekunden und ist über Einstellungen > Konto > Benutzername in der App möglich.
Um einen Kontakt via Whatsapp anzuschreiben, muss man fortan also entweder die Telefonnummer oder den exakten Nutzernamen kennen. Das Feature wird in den kommenden Monaten schrittweise ausgerollt. Whatsapp verspricht die Nutzer zu informieren, wenn der Rollout in ihrer Region startet.
(win)