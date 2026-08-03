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Dave Plummer bringt Task Manager für den Mac
Quelle: Dave Plummer / tmog.org

Dave Plummer bringt Task Manager für den Mac

Den Task Manager von Windows gibt es jetzt als Beta auch für MacOS – nativ portiert vom ursprünglichen Entwickler des Windows-Task-Managers und gedacht als Ersatz für den in MacOS enthaltenen Activity Monitor.
3. August 2026

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Der seinerzeitige Entwickler des Original-Task-Managers für Windows, Dave Plummer, hat ein vergleichbares Utility für MacOS gebaut. Das Projekt, genannt Task Manager OG oder TMOG, bietet die von Windows her bekannte Oberfläche in modernem Stil und liefert Informationen über Prozesse, CPU-Last, RAM-Ausnutzung sowie Storage- und Netzwerkaktivität. Plummer hat den Task Manager auf MacOS portiert, weil der mit dem Betriebssystem mitgelieferte Activity Monitor seiner Meinung nach weniger nützlich ist als der Taskmanager von Windows.


Die MacOS-Version von TMOG hat Plummer mithilfe von Swift, SwiftUI und AppKit vollständig Mac-nativ entwickelt, Code von Microsoft ist darin nicht enthalten. Zwar hat Microsoft ihm den Source Code von Task Manager für Windows XP zur Verfügung gestellt, er wurde aber für die neue App nicht genutzt. TMOG für MacOS steht derzeit als Beta zur Verfügung. Die App ist gratis erhältlich – der Entwickler hat in einem X-Post allerdings angedeutet, es könne später allenfalls eine Pro-Version geben. Plummer plant zudem auch eine Windows-Variante von TMOG. (ubi)


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