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Linkedin führt Meldebutton für KI-Slop ein
Quelle: Depositphotos

Linkedin führt Meldebutton für KI-Slop ein

Linkedin führt eine Meldefunktion für Beiträge ein, die nach KI-generiertem Masseninhalt aussehen. Der Button soll Nutzerfeedback sammeln und dem Netzwerk helfen, solche Inhalte im Feed besser zu erkennen.
31. Juli 2026

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Beiträge, die nach KI-Slop aussehen, lassen sich auf Linkedin neu gezielt melden. Wie "404 Media" in eigenen Tests festgestellt hat, erscheint im Menü eines Beitrags die Option "Seems Like AI Slop". Nach dem Klick bedankt sich Linkedin für den Hinweis und blendet den Beitrag aus.

Der Button soll dem Netzwerk nicht nur Rückmeldungen aus dem Feed liefern. Hari Srinivasan, Chief Product Officer von Linkedin, erklärte, dass die Hinweise auch helfen sollen, die eigenen Modelle zur Erkennung von KI-generierten Inhalten zu verbessern. Solche Beiträge sollen künftig seltener in vorgeschlagenen Inhalten erscheinen.


Ironischerweise bietet Linkedin selbst KI-Werkzeuge für das Schreiben von Beiträgen an. Die Funktion "Beitrag verbessern" soll laut Srinivasan nun aber ersetzt werden. (dow)


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