Studie zeigt wer auf Linkedin am meisten KI verwendet

Eine Auswertung von Linkedin-Posts legt nahe, dass vor allem die Finanzbranche stark auf KI-gestützte Inhalte setzt und dass der Einsatz je nach Karrierestufe deutlich variiert. Publicate
hat dafür knapp 1000 Beiträge von Fachkräften aus acht britischen Branchen untersucht und mit einem KI-Tool zur Inhaltserkennung geprüft, wie wahrscheinlich eine KI-Beteiligung bei der Erstellung ist.
Laut der Studie weist der Finanzsektor die höchste KI-Nutzung auf, fast drei Viertel der dort analysierten Beiträge zeigten Spuren von KI-Beteiligung. Ebenfalls hoch sei die Nutzung in der Technologie- und der Rechtsbranche, während Gesundheitswesen und Personalwesen deutlich weniger KI-Hinweise zeigten. Bau und Bildung ordnet Publicate im Mittelfeld ein und verweist darauf, dass Branchen mit hoher Taktzahl, Datenbezug und Wettbewerbsdruck KI offenbar schneller in die Content-Erstellung einbinden.
Auch bei den Senioritätsstufen sieht Publicate Unterschiede. Am häufigsten nutze das mittlere Management KI in Linkedin-Posts, knapp dahinter folgen laut Studie Führungskräfte und Berufseinsteiger. Publicate begründet das Muster mit Zeitdruck und Erwartungen an Sichtbarkeit, während erfahrene und jüngere Teammitglieder laut Studie seltener KI einsetzen und sich eher auf eigenes Fachwissen oder interne Kommunikation stützen.
(dow)