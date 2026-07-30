Microsoft will noch 2026 KI-Super-App lancieren

Microsoft steht kurz vor der Lancierung einer strategisch wichtigen App, in der verschiedene KI-Funktionen in einer Oberfläche gebündelt werden sollen. Die Rede ist von einer "Super-App", die von CEO Satya Nadella im Rahmen eines Earning Calls vorgestellt wurde, wie "The Verge" berichtet. Das Gerücht zur App machte bereits seit Ende Mai die Runde, nun hat Microsoft
die Existenz der allumfassenden Copilot-Plattform bestätigt. Das angestrebte Tempo ist bemerkenswert: Die App soll noch im laufenden Jahr an den Start gehen. Nadella sprach sogar vom eben angebrochenen Geschäftsquartal.
Innerhalb der Super-App will Microsoft die verschiedenen Copilot-Produkte in einer Oberfläche bündeln, das umfasst laut dem CEO auch das Thema Coding. Stand heute sind damit der Copilot Chatbot, der Github Copilot Coding Assistant, Copilot Cowork und das Agent-System von Microsoft mit an Bord. Details zu Preisen und Verfügbarkeit gibt es bisher nicht, weitere Details will Microsoft zeitnah kommunizieren.
(win)