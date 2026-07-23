Microsoft Copilot verliert Recherche- und Podcast-Funktion

Die Copilot-App für Endkunden verliert im August zwei Funktionen. Wie Microsoft
auf einer Support-Seite
schreibt, steht Deep Research ab dem 18. August 2026 nicht mehr zur Verfügung. Die Funktion diente bisher dazu, ausführliche Berichte und Analysen direkt in Copilot zu erstellen.
Für Nutzer von Microsoft 365 Premium gibt es mit Researcher in Copilot eine Alternative. Bestehende Deep-Research-Inhalte bleiben laut Konzern erhalten. Premium-Kunden können sie über Researcher abrufen, Nutzer von Microsoft 365 Personal und Family finden frühere Berichte weiterhin im Chatverlauf. Zusätzlich lassen sich vorhandene Berichte in Word öffnen und speichern.
Auch die Podcast-Funktion verschwindet
aus der Copilot-App für Privatnutzer. Nach dem 18. August 2026 ist auch sie nicht mehr verfügbar, bereits erstellte Podcasts lassen sich dann ebenfalls nicht mehr abrufen.
Am Microsoft-365-Abo ändert die Streichung von Deep Research laut Microsoft nichts. Die übrigen Leistungen des jeweiligen Plans bleiben bestehen. Nutzer müssen nichts unternehmen, sollten wichtige Deep-Research-Berichte aber bei Bedarf vorher als Word-Dokument sichern.
(dow)