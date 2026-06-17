cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Copilot Cowork allgemein verfügbar
Quelle: Microsoft

Copilot Cowork allgemein verfügbar

Microsoft gibt die allgemeine Verfügbarkeit von Copilot Cowork bekannt. Mit dem KI-Dienst sollen komplexe, langlaufende Aufgaben von A bis Z erledigt und abgeschlossen werden können.
17. Juni 2026

     

Microsoft gibt die allgemeine Verfügbarkeit von Copilot Cowork bekannt. Der Dienst ist bereits seit einigen Monaten als Preview im Frontier-Programm verfügbar ("Swiss IT Magazine" berichtete) und werde bereits von mehr als der Hälfte aller Fortune-500-Unternehmen genutzt. Ab sofort ist Copilot Cowork für Microsoft-365-Copilot-Kunden allgemein verfügbar. Für die Nutzung ist eine Microsoft 365 Copilot User Subscription License (USL) notwendig.

Die Plattform, die sich in Form des gewohnten KI-Chatbots zeigt, ermöglicht laut Microsoft die Ausführung komplexer, langlaufender Aufgaben. Cowork soll diese von Anfang bis Ende ausführen und ein abgeschlossenes Ergebnis ausgeben können. Als Beispiel nennt Microsoft etwa den Vergleich von tausenden Daten über mehrere Produktversionen hinweg, die manuell sehr viel mehr Zeit fressen würde.


Hinter Copilot Cowork laufen mehrere verschiedene LLMs, darunter Opus 4.8 und Sonnet 4.6 von Anthropic oder GPT-5.5 von OpenAI (aktuell nur im Frontier-Programm). Ein eigenes, laut Microsoft besonders effizientes Modell namens Cowork 1 soll in den kommenden Wochen dazukommen.
Für die Nutzung ist wie erwähnt ein Copilot-Abo nötig, für die zusätzlich anfallenden Kosten werden zwei Zahlungsoptionen geboten. Entweder erfolgt die Abrechnung über ein Pay-as-you-go-Modell, bei dem 0.01 Dollar pro Credit verrechnet werden. Alternativ können Unternehmen über die Zahlungsoption P3 ein Nutzungsvolumen im Voraus festlegen und Rabatte bekommen. Admins können ab sofort Ausgabenlimits festlegen.


Mehr Informationen gibt’s hier auf dem Microsoft Blog. (win)


Weitere Artikel zum Thema

Angriffskette SearchLeak: Datenklau via Copilot

 16. Juni 2026 - Eine dreiteilige Angriffskette namens SearchLeak erlaubt es Angreifern, Daten via Microsoft Copilot Enterprise abzugreifen. Um die Kette anzustossen, ist nur ein einzelner Klick des Opfers nötig.

6 Dollar für einen Prompt: Neues Preismodell von Github Copilot in der Kritik

 2. Juni 2026 - Nach der Anpassung von Githubs Preismodell für den KI-Helfer Github Copilot melden sich erste Entwickler mit Feedback. Während manche sich bereits arrangiert haben, berichten andere von einer Kostenexplosion.

Copilot-Agenten per Kommandozeile evaluieren

 12. Mai 2026 - Mit dem etwas kompliziert benannten Tool Microsoft 365 Copilot Agent Evaluations CLI lässt sich die Qualität von KI-Agenten für Copilot ermitteln und messen. Das Command Line Tool ist als Testversion für Entwickler kostenlos verfügbar.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wie hiess im Märchen die Schwester von Hänsel?
«Die Cloud ist nur aktiv gemanagt effizient»
AI braucht FinOps
Cloud-Heimkehr: Eine KMU-Rechnung
Mehr Freiraum fürs Kerngeschäft
Wer seine Cloud nicht im Griff hat, zahlt doppelt
CloudOps & FinOps mit Omada SDN
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER