Outlook-Funktion Meeting Insights wird kostenpflichtig

Microsoft wird die Outlook-Funktion Meeting Insights, die bislang kostenlos bereitstand, einstellen. Meeting Insights war dazu gedacht, Nutzer bei der Vor- und Nachbereitung von Besprechungen zu unterstützen. Die Funktion zeigte unter anderem Informationen zu anstehenden Meetings an, schlug Zeitfenster für die Vorbereitung vor und stellte relevante E-Mails sowie Dokumente zum jeweiligen Termin zusammen.
Das Feature soll nun bereits ab August eingestellt werden, bis Anfang September soll die Funktion dann endgültig verschwunden sein. Dies berichtet "Dr. Windows
" unter Berufung auf eine Mitteilung im Microsoft-365-Admincenter. Dort findet sich offenbar auch der Hinweis, dass vergleichbare Funktionen fortan über Microsoft
365 Copilot verfügbar sind. Für deren Nutzung ist eine kostenpflichtige Copilot-Lizenz erforderlich. Nutzer ohne Copilot-Abonnement verlieren damit den Zugriff auf die bisherigen KI-gestützten Besprechungsfunktionen.
(mw)