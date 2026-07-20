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Outlook-Funktion Meeting Insights wird kostenpflichtig
Quelle: Depositphotos

Outlook-Funktion Meeting Insights wird kostenpflichtig

Microsoft macht die bislang kostenlose Outlook-Funktion Meeting Insights kostenpflichtig und integriert sie in Microsoft 365 Copilot.
20. Juli 2026

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Microsoft wird die Outlook-Funktion Meeting Insights, die bislang kostenlos bereitstand, einstellen. Meeting Insights war dazu gedacht, Nutzer bei der Vor- und Nachbereitung von Besprechungen zu unterstützen. Die Funktion zeigte unter anderem Informationen zu anstehenden Meetings an, schlug Zeitfenster für die Vorbereitung vor und stellte relevante E-Mails sowie Dokumente zum jeweiligen Termin zusammen.


Das Feature soll nun bereits ab August eingestellt werden, bis Anfang September soll die Funktion dann endgültig verschwunden sein. Dies berichtet "Dr. Windows" unter Berufung auf eine Mitteilung im Microsoft-365-Admincenter. Dort findet sich offenbar auch der Hinweis, dass vergleichbare Funktionen fortan über Microsoft 365 Copilot verfügbar sind. Für deren Nutzung ist eine kostenpflichtige Copilot-Lizenz erforderlich. Nutzer ohne Copilot-Abonnement verlieren damit den Zugriff auf die bisherigen KI-gestützten Besprechungsfunktionen. (mw)


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