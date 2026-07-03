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Microsoft bringt Textbausteine ins neue Outlook für Windows
Quelle: Depositphotos

Microsoft bringt Textbausteine ins neue Outlook für Windows

Wer in Outlook immer wieder ähnliche Mails schreibt, bekommt im neuen Outlook für Windows eine Abkürzung. Wiederkehrende Textabschnitte lassen sich neu speichern und bei Bedarf direkt in eine Nachricht einsetzen.
3. Juli 2026

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Im neuen Outlook für Windows lassen sich wiederkehrende Formulierungen künftig als Textbausteine speichern. Im englischen Original heisst die Funktion Quickparts. Die deutsche Übersetzung ist dabei noch etwas uneinheitlich unterwegs: Mal ist von "Schnellbaustein", mal von "Schnellteil" die Rede.

Zum Speichern eines Textbausteins markieren Nutzer beim Schreiben einer Mail den gewünschten Abschnitt, klicken mit der rechten Maustaste darauf und wählen "Auswahl in Schnellbausteinen speichern". Danach erhält der Baustein noch einen Namen, unter dem er später wieder gefunden werden kann. Auch das Einfügen läuft über den Rechtsklick. In einer neuen Nachricht lässt sich der gespeicherte Text über "Schnellbaustein einfügen" wieder einsetzen.


Die gespeicherten Bausteine finden sich in den Outlook-Einstellungen unter "E-Mail". Dort können Einträge umbenannt oder gelöscht werden. Den Inhalt selbst kann man aktuell aber nicht bearbeiten. Steckt ein Fehler im Baustein oder soll eine Formulierung geändert werden, muss der Eintrag gelöscht und neu angelegt werden. (dow)


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