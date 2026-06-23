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Outlook-Bug in Mac-Version sorgt für leere Antwortmails
Quelle: Depositphotos

Outlook-Bug in Mac-Version sorgt für leere Antwortmails

In der Mac-Version von Outlook hat sich ein Fehler eingeschlichen. Wird versucht, eine Mail zu beantworten, wird der bisherige Konversationsverlauf nicht mehr in die Antwortmail kopiert.
23. Juni 2026

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In Microsofts Mail-Client Outlook hat sich ein neuer Bug eingeschlichen; diesmal ist die Mac-Plattform betroffen. Wie "Winfuture" mit Bezug auf "The Register" berichtet, wurde vergangene Woche ein fehlerhaftes Update verteilt, das beim Antworten auf Mails für Störungen sorgt.

Wird in der Outlook-Version 16.110 (Build 26061317) versucht, auf eine Nachricht zu antworten, wird der bisherige Konversationsverlauf nicht automatisch in die Antwort übernommen. Entsprechend schwierig wird es damit, den Überblick über eine längere Unterhaltungen zu behalten.


In den einschlägigen Foren ärgern sich betroffene Nutzer und wundern sich, wie ein solch offensichtlicher Bug durch Microsofts Qualitätskontrollen gelangen konnte. Seitens Microsoft wurde das Fehlverhalten bis anhin nicht bestätigt. (rd)


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