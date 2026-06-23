Outlook-Bug in Mac-Version sorgt für leere Antwortmails

In Microsofts Mail-Client Outlook hat sich ein neuer Bug eingeschlichen; diesmal ist die Mac-Plattform betroffen. Wie "Winfuture" mit Bezug auf "The Register" berichtet
, wurde vergangene Woche ein fehlerhaftes Update verteilt, das beim Antworten auf Mails für Störungen sorgt.
Wird in der Outlook-Version 16.110 (Build 26061317) versucht, auf eine Nachricht zu antworten, wird der bisherige Konversationsverlauf nicht automatisch in die Antwort übernommen. Entsprechend schwierig wird es damit, den Überblick über eine längere Unterhaltungen zu behalten.
In den einschlägigen Foren ärgern sich betroffene Nutzer und wundern sich, wie ein solch offensichtlicher Bug durch Microsofts Qualitätskontrollen gelangen konnte. Seitens Microsoft
wurde das Fehlverhalten bis anhin nicht bestätigt.
(rd)