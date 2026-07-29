cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Logitech bringt wechselbare Akkus nur in der EU
Quelle: Logitech

Logitech bringt wechselbare Akkus nur in der EU

Die EU zwingt Hersteller von Kleingeräten, diese mit einem auswechselbaren Akku auszustatten. Logitech ist überzeugt, dass die Regelung nicht zielführend ist und will daher künftig zwei verschiedene Versionen seiner Geräte vertreiben.
29. Juli 2026

      Swiss IT Magazine bei
Google bevorzugen


Hersteller von technischen Geräten müssen diesen ab 2027 einen austauschbaren Akku verpassen, so definiert durch die EU-Batterieverordnung. Es gibt einige Ausnahmen wie etwa Wearables, die nahe am Körper getragen werden und wasserdicht sind, oder Smartphones und Tablets, bei denen der Akkutausch dennoch durch geschultes Personal möglich sein muss. Definitiv betroffen sind aber beispielsweise Peripheriegeräte wie Mäuse und Tastaturen und damit unter anderem Logitech.

Der Hersteller hat bereits klare Pläne, wenn es um die austauschbaren Akkus geht: Europa wird ganz einfach eine eigene Version der Logitech-Produkte bekommen, bei denen der Akku eigenhändig gewechselt werden kann. Der Rest der Welt bekommt indessen weiter die altbekannten Designs mit fest verschraubter Batterie.


Robin Piispanen, neuer Chef der Gaming-Sparte von Logitech, hält nämlich wenig von den neuen Regeln der EU. Zum einen mache man die Geräte nicht nur teurer, sondern auch schwerer, wie Piispanen gegenüber "The Verge" aussagt. Für Gaming-Mäuse etwa, bei denen bekanntlich jedes Gramm zu viel zählt, dürften mit auswechselbaren Akku-Packs ein paar unerwünschte Gramm hinzukommen.
Das aktuelle Design basiert bei vielen Produkten ausserdem auf weichen Akku-Modulen, die laut dem Manager nicht sicher seien, wenn sich Nutzer selbst daran zu schaffen machen. Stattdessen sollen in der EU künftig auswechselbare Akkus mit Hartschale zum Einsatz kommen. Laut Piispanen hält es das Unternehmen unter dem Strich für unrealistisch, dass Nutzer ihre Mäuse, die zwischen 50 und 100 Franken kosten, wirklich aufschrauben würden, wenn der Akku den Geist aufgibt.


Logitech ist damit übrigens nicht alleine: Auch Nintendo will noch im laufenden Jahr in Europa eine eigens für die Region geänderte Version der Switch 2 lancieren, bei der man selbst den Akku wechseln kann. (win)


Weitere Artikel zum Thema

Falt-Maus und Presenter mit Atemübung

 4. Juli 2026 - Logitech Mobi Fold, Spotlight 2, M840/850 L, MK880

Herzklopfen am Daumen und Sonne auf den Tasten

 19. Dezember 2025 - Logitech hat seine Maus MX Master 4 mit einem Vibrationsmotor versehen und eine Tastatur lanciert, die nicht mehr geladen ­werden muss. Beide Peripheriegeräte im Test.

Smartphones und Tablets in der EU bekommen Energielabel

 25. April 2025 - Smartphones und Tablets, die ab dem 20. Juni in der EU in den Verkauf gelangen, müssen mit einem Energielabel ausgestattet sein, das neben dem Stromverbrauch auch über die Akku-Leistungsfähigkeit, die Reparierbarkeit oder die Staub- und Wasserempfindlichkeit informiert.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Welche Farbe hatte Rotkäppchens Kappe?
AI braucht den Kundenkontext
Warum Endpoint-Transparenz zum Steuerungsfaktor wird
Auswirkungen von AI-DLC auf die Zusammensetzung technischer Teams
Kundennutzen im Fokus: AI-Strategie bei Opacc
Agentic AI: Gesteuerte Autonomie als Erfolgsfaktor
KI im Kundendialog: Der erste Schritt ist näher als Sie denken
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER