Logitech bringt wechselbare Akkus nur in der EU

Das aktuelle Design basiert bei vielen Produkten ausserdem auf weichen Akku-Modulen, die laut dem Manager nicht sicher seien, wenn sich Nutzer selbst daran zu schaffen machen. Stattdessen sollen in der EU künftig auswechselbare Akkus mit Hartschale zum Einsatz kommen. Laut Piispanen hält es das Unternehmen unter dem Strich für unrealistisch, dass Nutzer ihre Mäuse, die zwischen 50 und 100 Franken kosten, wirklich aufschrauben würden, wenn der Akku den Geist aufgibt.Logitech ist damit übrigens nicht alleine: Auch Nintendo will noch im laufenden Jahr in Europa eine eigens für die Region geänderte Version der Switch 2 lancieren, bei der man selbst den Akku wechseln kann. (win)