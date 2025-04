Smartphones und Tablets in der EU bekommen Energielabel

In knapp zwei Monaten müssen in der EU alle neu eingeführten Smartphones und Tablets mit einem Energielabel ausgestattet sein, das darüber informiert, wie energieeffizient ein Gerät ist. Wie auch bei anderen Elektrogeräten üblich wird die Energieeffizienz auf einer Skala von A (sehr effizient) bis G (wenig effizient) angezeigt. Weiter wird auf dem Label vermerkt, wie lange ein Akku-Ladezyklus für eine volle Ladung dauert, mit wie vielen Akku-Ladezyklen gerechnet werden kann, wie widerstandsfähig sich das Gerät bei wiederholten Stürzen erweist, wie gut es sich reparieren lässt und wie empfindlich sich das Gerät gegen Staub und Wasser ist, wobei bei letzterem Punkt das vielerorts genutzte IP-Rating zum Einsatz kommt.Mit der neuen Regelung erhofft sich die EU einerseits Stromeinsparungen aber auch eine Senkung der Kosten auf Verbraucherseite. So wird davon ausgegangen, dass die neue Regelung im Jahr 2030 pro Haushalt eine Energieeinsparung von 10 kWh und eine Kostenersparnis von 98 Euro bringen wird.