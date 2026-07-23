Samsung präsentiert Galaxy Watch Ultra2 und Galaxy Watch9

Mit zwei neuen Modellen erneuert Samsung
seine Smartwatch-Reihe. Die Galaxy Watch Ultra2 ist das besser ausgestattete Modell für Sport und Outdoor-Einsätze, die Galaxy Watch9 ist die klassische Smartwatch für den Alltag. Gemeinsam haben beide Uhren die neue Qualcomm-Plattform und Galaxy AI, die Gesundheits- und Trainingsdaten auswertet und daraus Hinweise zu Schlaf, Bewegung, Erholung und Herz-Kreislauf-Gesundheit ableitet.
Angeführt wird das Duo von der Galaxy Watch Ultra2. Sie ist das grössere und besser ausgestattete Modell und kommt weiterhin mit einem Gehäuse aus Titan. Samsung verbaut einen Akku mit 800 mAh, was laut Hersteller 35 Prozent mehr Kapazität als beim Vorgänger der Ultra-Reihe entspricht. Gleichzeitig wurde das Gehäuse schlanker und fällt 12 Prozent dünner aus als bisher. Das Display erreicht neu bis zu 5000 Nits und soll damit auch bei starkem Sonnenlicht gut ablesbar bleiben.
Bei den Sportfunktionen legt Samsung vor allem bei Trailrunning und Tauchen nach. Für Läufe abseits befestigter Wege erfasst die Ultra2 Höhenmeter, Aufstiegsfortschritt und den Einfluss des Geländes. Zusätzlich soll die Uhr den Schweissverlust auswerten und während des Trainings Hinweise geben, wann und wie viel getrunken werden sollte.
Beim Tauchen soll die Ultra2 mehr sein als eine wasserdichte Smartwatch. Sobald sie ins Wasser kommt, erfasst sie Tiefe, Tauchzeit und Wassertemperatur. Der Hersteller nennt dafür IP69K, 10 ATM und die Norm EN13319. Vereinfacht gesagt stehen diese Angaben für Schutz gegen Staub und Wasser, eine Prüfung der Wasserdichtigkeit und die Eignung als Tauchzubehör. Mit einer App von Mares zeigt die Uhr zusätzlich Werte wie Auf- und Abstiegsgeschwindigkeit an.
Die Galaxy Watch9 setzt weniger auf Spezialfunktionen und stärker auf Gesundheits- und Fitnesswerte. Vitals beobachtet im Schlaf persönliche Basiswerte und meldet grössere Abweichungen. Der Heart Health Score ordnet die Herz-Kreislauf-Gesundheit ein, Daily Cardio Load gibt Hinweise zur Trainingsbelastung und zur Erholung. Der Fitness Index fasst die körperliche Leistungsfähigkeit zusammen. Dazu kommen Warnungen bei gefährlichen Lärmpegeln. Diese Funktionen stehen laut Samsung
auch auf der Galaxy Watch Ultra2 zur Verfügung.
Bei der Galaxy Watch9 setzt Samsung auf ein Aluminiumgehäuse statt auf Titan. Der Akku kommt auf 390 mAh, das Display auf eine Helligkeit von bis zu 3000 Nits. Zusätzlich verweist das Unternehmen auf einen engeren Sitz am Handgelenk und austauschbare Armbänder.
In der Schweiz sind die neuen Galaxy Watches ab sofort bestellbar. Die Galaxy Watch9 Small mit 40 Millimetern gibt es in Graphite und Cream ab 349 Franken. Die Galaxy Watch9 mit 44 Millimetern ist in Graphite und Silver ab 379 Franken erhältlich. Die Galaxy Watch Ultra2 misst 47 Millimeter, erscheint in Titanium Silver und Titanium Gray und ist ab 649 Franken erhältlich.
(dow)