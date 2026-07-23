cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Samsung präsentiert Galaxy Watch Ultra2 und Galaxy Watch9
Quelle: Samsung

Samsung präsentiert Galaxy Watch Ultra2 und Galaxy Watch9

Samsung hat die Galaxy Watch Ultra2 und die Galaxy Watch9 vorgestellt. Beide Modelle bekommen den Snapdragon Wear Elite von Qualcomm und neue Gesundheitsfunktionen, das Ultra-Modell legt zudem bei Akku, Display, Trailrunning und Tauchen nach.
23. Juli 2026

      Swiss IT Magazine bei
Google bevorzugen


Mit zwei neuen Modellen erneuert Samsung seine Smartwatch-Reihe. Die Galaxy Watch Ultra2 ist das besser ausgestattete Modell für Sport und Outdoor-Einsätze, die Galaxy Watch9 ist die klassische Smartwatch für den Alltag. Gemeinsam haben beide Uhren die neue Qualcomm-Plattform und Galaxy AI, die Gesundheits- und Trainingsdaten auswertet und daraus Hinweise zu Schlaf, Bewegung, Erholung und Herz-Kreislauf-Gesundheit ableitet.

Angeführt wird das Duo von der Galaxy Watch Ultra2. Sie ist das grössere und besser ausgestattete Modell und kommt weiterhin mit einem Gehäuse aus Titan. Samsung verbaut einen Akku mit 800 mAh, was laut Hersteller 35 Prozent mehr Kapazität als beim Vorgänger der Ultra-Reihe entspricht. Gleichzeitig wurde das Gehäuse schlanker und fällt 12 Prozent dünner aus als bisher. Das Display erreicht neu bis zu 5000 Nits und soll damit auch bei starkem Sonnenlicht gut ablesbar bleiben.


Bei den Sportfunktionen legt Samsung vor allem bei Trailrunning und Tauchen nach. Für Läufe abseits befestigter Wege erfasst die Ultra2 Höhenmeter, Aufstiegsfortschritt und den Einfluss des Geländes. Zusätzlich soll die Uhr den Schweissverlust auswerten und während des Trainings Hinweise geben, wann und wie viel getrunken werden sollte.

Beim Tauchen soll die Ultra2 mehr sein als eine wasserdichte Smartwatch. Sobald sie ins Wasser kommt, erfasst sie Tiefe, Tauchzeit und Wassertemperatur. Der Hersteller nennt dafür IP69K, 10 ATM und die Norm EN13319. Vereinfacht gesagt stehen diese Angaben für Schutz gegen Staub und Wasser, eine Prüfung der Wasserdichtigkeit und die Eignung als Tauchzubehör. Mit einer App von Mares zeigt die Uhr zusätzlich Werte wie Auf- und Abstiegsgeschwindigkeit an.
Samsung Galaxy Watch Ultra2 (Quelle: Samsung)
Samsung Galaxy Watch Ultra2 (Quelle: Samsung)
Samsung Galaxy Watch Ultra2 (Quelle: Samsung)
Samsung Galaxy Watch Ultra2 (Quelle: Samsung)
Samsung Galaxy Watch Ultra2 (Quelle: Samsung)
Samsung Galaxy Watch Ultra2 (Quelle: Samsung)
(Quelle: Samsung)
Die Galaxy Watch9 setzt weniger auf Spezialfunktionen und stärker auf Gesundheits- und Fitnesswerte. Vitals beobachtet im Schlaf persönliche Basiswerte und meldet grössere Abweichungen. Der Heart Health Score ordnet die Herz-Kreislauf-Gesundheit ein, Daily Cardio Load gibt Hinweise zur Trainingsbelastung und zur Erholung. Der Fitness Index fasst die körperliche Leistungsfähigkeit zusammen. Dazu kommen Warnungen bei gefährlichen Lärmpegeln. Diese Funktionen stehen laut Samsung auch auf der Galaxy Watch Ultra2 zur Verfügung.

Bei der Galaxy Watch9 setzt Samsung auf ein Aluminiumgehäuse statt auf Titan. Der Akku kommt auf 390 mAh, das Display auf eine Helligkeit von bis zu 3000 Nits. Zusätzlich verweist das Unternehmen auf einen engeren Sitz am Handgelenk und austauschbare Armbänder.


In der Schweiz sind die neuen Galaxy Watches ab sofort bestellbar. Die Galaxy Watch9 Small mit 40 Millimetern gibt es in Graphite und Cream ab 349 Franken. Die Galaxy Watch9 mit 44 Millimetern ist in Graphite und Silver ab 379 Franken erhältlich. Die Galaxy Watch Ultra2 misst 47 Millimeter, erscheint in Titanium Silver und Titanium Gray und ist ab 649 Franken erhältlich. (dow)
Samsung Galaxy Watch 9 (Quelle: Samsung)
Samsung Galaxy Watch 9 (Quelle: Samsung)
Samsung Galaxy Watch 9 (Quelle: Samsung)
Samsung Galaxy Watch 9 (Quelle: Samsung)
Samsung Galaxy Watch 9 (Quelle: Samsung)
Samsung Galaxy Watch 9 (Quelle: Samsung)


Weitere Artikel zum Thema

Samsung zeigt seine drei neuen Galaxy-Foldables

 23. Juli 2026 - Samsung erweitert seine Galaxy-Z-Serie um das Galaxy Z Fold8, das Galaxy Z Fold8 Ultra und das Galaxy Z Flip8. Die drei Modelle setzen auf unterschiedliche Formfaktoren, angepasste KI-Funktionen und neue Displaytechnik.

Samsung stellt neue SSD 990 vor

 15. Juli 2026 - Samsung erweitert sein SSD-Angebot um die neue SSD 990. Das Laufwerk erscheint in Varianten mit 1 TB und 2 TB Speicher.

Samsung stellt Flash-Speicher mit bis zu 10,8 GB/s vor

 23. Juni 2026 - Samsung hat mit UFS 5.0 einen neuen eingebauten Flash-Speicher für künftige Mobilgeräte entwickelt. Der Konzern spricht von der schnellsten Universal Flash Storage Lösung der Branche, mit bis zu 10,8 GB/s beim Lesen.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Zwerge traf Schneewittchen im Wald?
AI braucht den Kundenkontext
Warum Endpoint-Transparenz zum Steuerungsfaktor wird
Auswirkungen von AI-DLC auf die Zusammensetzung technischer Teams
Kundennutzen im Fokus: AI-Strategie bei Opacc
Agentic AI: Gesteuerte Autonomie als Erfolgsfaktor
KI im Kundendialog: Der erste Schritt ist näher als Sie denken
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER