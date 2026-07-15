Samsung stellt neue SSD 990 vor

Samsung erweitert sein Angebot an SSDs um die SSD 990. Das Modell setzt auf PCIe 4.0 und richtet sich an Nutzerinnen und Nutzer, die grosse Dateien bearbeiten, viele Anwendungen parallel verwenden oder den Speicher ihres PCs beziehungsweise Notebooks aufrüsten möchten. Erhältlich ist die SSD mit 1 oder 2 TB Kapazität. Beim Lesen erreicht die SSD 990 je nach Ausführung bis zu 7250 MB/s, beim Schreiben sind bis zu 6450 MB/s möglich.
Die neue Generation des verwendeten V-NAND-Speichers soll zudem den Stromverbrauch reduzieren. Im Vergleich zur SSD 990 Pro gibt Samsung
eine um bis zu 38 Prozent höhere Energieeffizienz an. Über die kostenlose Software Samsung Magician 9.0 lässt sich der Zustand der SSD überwachen. Zudem können Nutzer zwischen Energiesparmodus und voller Leistung wechseln, das Laufwerk verschlüsseln oder sicher zurücksetzen.
Die Samsung SSD 990 ist ab sofort im Handel erhältlich. Das Modell mit 1 TB kostet 240 Franken, für die Variante mit 2 TB werden 470 Franken fällig.
(dow)