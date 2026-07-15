cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Samsung stellt neue SSD 990 vor
Quelle: Samsung

Samsung stellt neue SSD 990 vor

Samsung erweitert sein SSD-Angebot um die neue SSD 990. Das Laufwerk erscheint in Varianten mit 1 TB und 2 TB Speicher.
15. Juli 2026

      Swiss IT Magazine bei
Google bevorzugen


Samsung erweitert sein Angebot an SSDs um die SSD 990. Das Modell setzt auf PCIe 4.0 und richtet sich an Nutzerinnen und Nutzer, die grosse Dateien bearbeiten, viele Anwendungen parallel verwenden oder den Speicher ihres PCs beziehungsweise Notebooks aufrüsten möchten. Erhältlich ist die SSD mit 1 oder 2 TB Kapazität. Beim Lesen erreicht die SSD 990 je nach Ausführung bis zu 7250 MB/s, beim Schreiben sind bis zu 6450 MB/s möglich.

Die neue Generation des verwendeten V-NAND-Speichers soll zudem den Stromverbrauch reduzieren. Im Vergleich zur SSD 990 Pro gibt Samsung eine um bis zu 38 Prozent höhere Energieeffizienz an. Über die kostenlose Software Samsung Magician 9.0 lässt sich der Zustand der SSD überwachen. Zudem können Nutzer zwischen Energiesparmodus und voller Leistung wechseln, das Laufwerk verschlüsseln oder sicher zurücksetzen.


Die Samsung SSD 990 ist ab sofort im Handel erhältlich. Das Modell mit 1 TB kostet 240 Franken, für die Variante mit 2 TB werden 470 Franken fällig. (dow)


Weitere Artikel zum Thema

Samsung geht mit PCIe-6.0-SSD in Massenproduktion

 9. Juli 2026 - Samsung hat die Massenproduktion seiner neuen PCIe-6.0-SSD aufgenommen. Die Solid State Disk PM1763 bietet Lesegeschwindigkeiten von über 28 GB pro Sekunde und ist für den Einsatz in Rechenzentren konzipiert.

SSD ist nicht gleich SSD

 23. Juni 2026 - Der Test von vier aktuellen externen SSDs zeigt, dass sich die verschiedenen Modelle recht klar an definierte Nutzergruppen richten. Welcher Nutzertyp sich welches Modell genauer anschauen sollte, zeigt unser Vergleich.

Micron präsentiert SSD mit 245 TB Kapazität

 11. Mai 2026 - Mit der SSD 6600 Ion bringt Micron Technology das aktuell grösste Solid State Drive für den Einsatz in Rechenzentren auf den Markt. Damit sollen sich benötigter Rackspace und Energieverbrauch insbesondere für KI-Anwendungen drastisch reduzieren.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Aus welcher Stadt stammten die Bremer Stadtmusikanten?
Warum Endpoint-Transparenz zum Steuerungsfaktor wird
Auswirkungen von AI-DLC auf die Zusammensetzung technischer Teams
Kundennutzen im Fokus: AI-Strategie bei Opacc
Agentic AI: Gesteuerte Autonomie als Erfolgsfaktor
KI im Kundendialog: Der erste Schritt ist näher als Sie denken
«Die Cloud ist nur aktiv gemanagt effizient»
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER