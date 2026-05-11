Micron präsentiert SSD mit 245 TB Kapazität

Der Speicherhersteller Micron
Technology stellt mit der neuen SSD 6600 Ion die laut eigenen Angaben weltweit grösste kommerziell verfügbare NVMe-SSD mit einer Kapazität von 245 TB vor. Es handelt sich um einen entscheidenden Schritt vorwärts, was die Rack-Dichte im Datacenter angehe, hält der Hersteller fest. Er präsentiert sein Produkt für Anwendungen in KI, Cloud, Enterprise- und Hyperscale-Workloads und insbesondere für "AI Data Lakes der nächsten Generation" sowier File- und Object-Storage in Cloud-Skalierung, wie es in der Mitteilung heisst. Im Vergleich zu Harddisk-basierten Installationen benötige ein Setup mit der neuen SSD-Generation für die gleiche Gesamtkapazität 82 Prozent weniger Racks.
Die 6600 Ion basiert auf Microns G9-QLC-NAND-Technologie, die laut Positionierung des Herstellers den ansonsten in Rechenzentren üblichen QLC-SSDs um mindestens eine Generation voraus sein soll. Die neue SSD-Reihe ist in den Formfaktoren U.2 und E3.L verfügbar und benötigt in der 245-TB-Variante maximal 30 Watt Leistung – dies entspricht laut Micron der Hälfte vergleichbarer Harddisk-Kapazität und führt dazu, dass in einer Installation mit einem Exabyte pro Jahr CO2-Emissionen im Umfang der Kapazität von 9000 ausgewachsenen Bäumen eingespart wird. Für KI-Workloads verspricht Micron das 84-Fache am Energieeffizienz, 8,6-mal schnelleres KI-Preprocessing und 3,4-mal besseren Ingest Throughput.
(ubi)