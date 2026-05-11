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Micron präsentiert SSD mit 245 TB Kapazität
Quelle: Micron

Micron präsentiert SSD mit 245 TB Kapazität

Mit der SSD 6600 Ion bringt Micron Technology das aktuell grösste Solid State Drive für den Einsatz in Rechenzentren auf den Markt. Damit sollen sich benötigter Rackspace und Energieverbrauch insbesondere für KI-Anwendungen drastisch reduzieren.
11. Mai 2026

     

Der Speicherhersteller Micron Technology stellt mit der neuen SSD 6600 Ion die laut eigenen Angaben weltweit grösste kommerziell verfügbare NVMe-SSD mit einer Kapazität von 245 TB vor. Es handelt sich um einen entscheidenden Schritt vorwärts, was die Rack-Dichte im Datacenter angehe, hält der Hersteller fest. Er präsentiert sein Produkt für Anwendungen in KI, Cloud, Enterprise- und Hyperscale-Workloads und insbesondere für "AI Data Lakes der nächsten Generation" sowier File- und Object-Storage in Cloud-Skalierung, wie es in der Mitteilung heisst. Im Vergleich zu Harddisk-basierten Installationen benötige ein Setup mit der neuen SSD-Generation für die gleiche Gesamtkapazität 82 Prozent weniger Racks.


Die 6600 Ion basiert auf Microns G9-QLC-NAND-Technologie, die laut Positionierung des Herstellers den ansonsten in Rechenzentren üblichen QLC-SSDs um mindestens eine Generation voraus sein soll. Die neue SSD-Reihe ist in den Formfaktoren U.2 und E3.L verfügbar und benötigt in der 245-TB-Variante maximal 30 Watt Leistung – dies entspricht laut Micron der Hälfte vergleichbarer Harddisk-Kapazität und führt dazu, dass in einer Installation mit einem Exabyte pro Jahr CO2-Emissionen im Umfang der Kapazität von 9000 ausgewachsenen Bäumen eingespart wird. Für KI-Workloads verspricht Micron das 84-Fache am Energieeffizienz, 8,6-mal schnelleres KI-Preprocessing und 3,4-mal besseren Ingest Throughput. (ubi)


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