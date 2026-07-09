Samsung geht mit PCIe-6.0-SSD in Massenproduktion

Der südkoreanische Elektronikriese hat die Massenproduktion seiner ersten Solid-State-Disk-Serie für die PCIe-6.0-Schnittstelle aufgenommen. Die SSD mit der Modellkennung PM1763 wurde für den Einsatz in hochperformanten KI-Plattformen konzipiert und soll laut Hersteller auch eine noch nie gesehene Performance liefern.
Wie Samsung
mitteilt, soll die SSD in der 16-TB-Ausführung eine sequenzielle Lesegeschwindigkeit von 28,4 TB pro Sekunde erlauben, während beim Schreiben 21,9 TB/s möglich sein sollen. Die PM1763 ist daneben mit Kapazitäten von 4 und 8 Terabyte verfügbar, wobei die genannten Geschwindigkeiten bei diesen Modellen leicht tiefer liegen dürften.
Samsungs neue SSD ist ausserdem für Serverumgebungen mit Flüssigkeitskühlungssystemen ausgelegt und kann mit einer sogenannten Direct-to-Chip-Kühlungstechnologie aufwarten. Weiter konnte die Energieeffizienz im Vergleich zum Vorgängermodell um den Faktor 1,8 verbessert werden. Schliesslich wurde die SSD auch mit neuesten Sicherheitsfunktionen ausgestattet und versteht sich mit Post-Quantum-Cryptography-Algorithmen, um auch gegen künftige Bedrohungen durch Quantencomputing-Angriffe gewappnet zu sein.
(rd)