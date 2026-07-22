Samsung zeigt seine drei neuen Galaxy-Foldables

Samsung hat drei neue faltbare Smartphones vorgestellt
. Zur neuen Galaxy-Z-Serie gehören das Galaxy Z Fold8, das Galaxy Z Fold8 Ultra und das Galaxy Z Flip8.
Das Galaxy Z Fold8 ist das leichtere Fold-Modell. Es wiegt 201 Gramm und nutzt ein 10:16-Cover-Display sowie ein 4:3-Hauptdisplay. Die Akkukapazität liegt bei 4800 mAh. Dazu nennt Samsung
zwei 50-MP-Kameras für Weitwinkel- und Ultraweitwinkelaufnahmen, eine Helligkeit von bis zu 3000 Nits und eine neue Flex-Titanium-Technologie, die ein dünneres Gerät ermöglichen und den Falz weniger sichtbar machen soll.
Das Galaxy Z Fold8 Ultra bietet ein 8-Zoll-Hauptdisplay, wiegt 215 Gramm und ist aufgeklappt 4,1 Millimeter dünn. Der Akku fällt mit 5000 mAh leicht grösser aus als beim Fold8. Zur Kameraausstattung gehören ein 200-MP-Hauptsystem, eine 50-MP-Ultraweitwinkelkamera und eine 10-MP-Telekamera mit dreifach optischem Zoom. Als Prozessor kommt der Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy zum Einsatz.
Samsung Galaxy Z Fold8 (Quelle: Samsung)
Samsung Galaxy Z Fold8 (Quelle: Samsung)
Samsung Galaxy Z Fold8 (Quelle: Samsung)
Samsung Galaxy Z Fold8 (Quelle: Samsung)
Samsung Galaxy Z Fold8 (Quelle: Samsung)
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra (Quelle: Samsung)
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra (Quelle: Samsung)
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra (Quelle: Samsung)
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra (Quelle: Samsung)
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra (Quelle: Samsung)
Samsung Galaxy Z Fold8 (Quelle: Samsung)
Das Galaxy Z Flip8 ist das kompaktere Modell der Reihe. Es wiegt 180 Gramm, ist aufgeklappt 6,1 Millimeter dünn und kommt mit dem kleinsten Akku mit 4300 mAh. Auf der Aussenseite sitzt das Flexwindow. Über dieses Display lassen sich Apps, Informationen, Shortcuts und KI-Funktionen nutzen, ohne das Smartphone aufzuklappen. Für Fotos und Videos nennt Samsung eine 50-MP-Kamera, freihändige Aufnahmen im Flex-Modus sowie Selfie-Videos direkt über das Aussendisplay.
Galaxy AI wurde laut Samsung an die verschiedenen Bauformen angepasst. Auf den Fold-Modellen unterstützt sie vor allem Multitasking auf den grösseren Displays, beim Flip8 bringt sie Informationen und Shortcuts direkt auf das Aussendisplay.
Alle drei Modelle sind in der Schweiz ab sofort in Graphite und Cream bestellbar. Das Galaxy Z Fold8 Ultra ist ab 1899 Franken erhältlich, das Galaxy Z Fold8 ab 1729 Franken und das Galaxy Z Flip8 ab 1149 Franken. Auf Samsung
.com bietet Samsung zusätzliche Farben an. Weitere technische Daten zu den drei Modellen findet man hier
.
(dow)
Samsung Galaxy Z Flip8 (Quelle: Samsung)
Samsung Galaxy Z Flip8 (Quelle: Samsung)
Samsung Galaxy Z Flip8 (Quelle: Samsung)
Samsung Galaxy Z Flip8 (Quelle: Samsung)
Samsung Galaxy Z Flip8 (Quelle: Samsung)