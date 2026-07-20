cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Samsung gibt Entwarnung für Rotstich bei S26 Ultra-Displays
Quelle: Samsung

Samsung gibt Entwarnung für Rotstich bei S26 Ultra-Displays

Nach Berichten über rötlich verfärbte Displays beim Galaxy S26 Ultra entwarnt Samsung. Laut dem Hersteller handelt es sich nicht etwa um einen Hardwaredefekt der OLED-Panels, sondern um einen Softwarefehler.
20. Juli 2026

      Swiss IT Magazine bei
Google bevorzugen


In den vergangenen Tagen häuften sich Berichte zu Anzeigefehlern bei Samsungs Flaggschiff-Smartphone Galaxy S26 Ultra. Mehrere Nutzer meldeten, dass das Display plötzlich einen deutlichen Rotstich aufweist. Nun hat sich auch der Hersteller zu den Problemen geäussert – und gibt Entwarnung. Anders als zunächst befürchtet, soll die Verfärbung nicht auf einen Defekt oder einen vorzeitigen Verschleiss der OLED-Panels zurückzuführen sein. Stattdessen benennt Samsung die Software als Fehlerteufel.

Wie das südkoreanische Nachrichtenportal "News 1" (via "Android Authority") berichtet, führt Samsung das Problem konkret auf eine fehlerhafte Optimierung der Software zurück. Demnach könnten nun unter starker Lichteinstrahlung und bei maximaler Displayhelligkeit Veränderungen der Farbbalance auftreten. Das Problem soll sich aber durch eine Anpassung der Farbkorrektur-Software beheben lassen. Warum sich die Verfärbung bei den betroffenen Geräten lediglich auf einen Teil des Displays beschränkt, erklärte Samsung allerdings nicht.


Dennoch dürften betroffene Nutzer erstmal beruhigt sein, dass es sich nicht um einen Hardwarefehler handelt. Derzeit ist die Behebung allerdings noch mit Aufwand verbunden. Nutzer müssen ihr Galaxy S26 Ultra zu einem Samsung-Servicecenter bringen, um dort das entsprechende Softwareupdate installieren zu lassen. Langfristig soll das Update jedoch regulär verteilt werden. Ein konkreter Zeitplan für den Rollout steht jedoch noch nicht fest. (sta)


Weitere Artikel zum Thema

Spezifikationen von Samsungs Galaxy Z Fold 8 geleaked

 16. Juli 2026 - Rund eine Woche vor der offiziellen Präsentation sind die Spezifikationen von Samsungs kommenden Foldables Galaxy Z Fold 8 und Galaxy Z Fold 8 Ultra durchgesickert.

Samsung stellt neue SSD 990 vor

 15. Juli 2026 - Samsung erweitert sein SSD-Angebot um die neue SSD 990. Das Laufwerk erscheint in Varianten mit 1 TB und 2 TB Speicher.

Samsung geht mit PCIe-6.0-SSD in Massenproduktion

 9. Juli 2026 - Samsung hat die Massenproduktion seiner neuen PCIe-6.0-SSD aufgenommen. Die Solid State Disk PM1763 bietet Lesegeschwindigkeiten von über 28 GB pro Sekunde und ist für den Einsatz in Rechenzentren konzipiert.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Fliegen erledigte das tapfere Schneiderlein auf einen Streich?
AI braucht den Kundenkontext
Warum Endpoint-Transparenz zum Steuerungsfaktor wird
Auswirkungen von AI-DLC auf die Zusammensetzung technischer Teams
Kundennutzen im Fokus: AI-Strategie bei Opacc
Agentic AI: Gesteuerte Autonomie als Erfolgsfaktor
KI im Kundendialog: Der erste Schritt ist näher als Sie denken
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER