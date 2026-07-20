Samsung gibt Entwarnung für Rotstich bei S26 Ultra-Displays

In den vergangenen Tagen häuften sich Berichte zu Anzeigefehlern bei Samsungs Flaggschiff-Smartphone Galaxy S26 Ultra. Mehrere Nutzer meldeten, dass das Display plötzlich einen deutlichen Rotstich aufweist. Nun hat sich auch der Hersteller zu den Problemen geäussert – und gibt Entwarnung. Anders als zunächst befürchtet, soll die Verfärbung nicht auf einen Defekt oder einen vorzeitigen Verschleiss der OLED-Panels zurückzuführen sein. Stattdessen benennt Samsung
die Software als Fehlerteufel.
Wie das südkoreanische Nachrichtenportal "News 1" (via
"Android Authority") berichtet, führt Samsung das Problem konkret auf eine fehlerhafte Optimierung der Software zurück. Demnach könnten nun unter starker Lichteinstrahlung und bei maximaler Displayhelligkeit Veränderungen der Farbbalance auftreten. Das Problem soll sich aber durch eine Anpassung der Farbkorrektur-Software beheben lassen. Warum sich die Verfärbung bei den betroffenen Geräten lediglich auf einen Teil des Displays beschränkt, erklärte Samsung allerdings nicht.
Dennoch dürften betroffene Nutzer erstmal beruhigt sein, dass es sich nicht um einen Hardwarefehler handelt. Derzeit ist die Behebung allerdings noch mit Aufwand verbunden. Nutzer müssen ihr Galaxy S26 Ultra zu einem Samsung-Servicecenter bringen, um dort das entsprechende Softwareupdate installieren zu lassen. Langfristig soll das Update jedoch regulär verteilt werden. Ein konkreter Zeitplan für den Rollout steht jedoch noch nicht fest.
(sta)