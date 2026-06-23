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Samsung stellt Flash-Speicher mit bis zu 10,8 GB/s vor
Quelle: Samsung

Samsung stellt Flash-Speicher mit bis zu 10,8 GB/s vor

Samsung hat mit UFS 5.0 einen neuen eingebauten Flash-Speicher für künftige Mobilgeräte entwickelt. Der Konzern spricht von der schnellsten Universal Flash Storage Lösung der Branche, mit bis zu 10,8 GB/s beim Lesen.
23. Juni 2026

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Mit UFS 5.0, kurz für Universal Flash Storage und damit dem fest verbauten Flash-Speicher in Mobilgeräten, will Samsung die laut eigenen Angaben schnellste UFS-Lösung der Branche entwickelt haben. Wie der Konzern mitteilt, erreicht die Lösung beim Lesen bis zu 10,8 GB/s und soll im vierten Quartal in die Massenproduktion starten.

Der Speicher ist für künftige Smartphones, Wearables und XR-Geräte gedacht, auf denen KI-Funktionen direkt ausgeführt werden. Solche Anwendungen müssen grössere Datenmengen lokal lesen und verarbeiten, etwa wenn Sprachmodelle nicht in der Cloud, sondern direkt auf dem Gerät laufen.


Beim Schreiben gibt Samsung bis zu 9,5 GB/s an. Damit soll UFS 5.0 mehr als doppelt so schnell sein wie UFS 4.1. Der schnellere Speicher soll unter anderem kürzere Reaktionszeiten bei lokalen KI-Anwendungen ermöglichen.

Auch beim Stromverbrauch verspricht Samsung Fortschritte. UFS 5.0 soll bei gleicher Datenmenge mehr als 40 Prozent weniger Energie benötigen als UFS 4.1. Der Speicher steckt zudem in einem Gehäuse mit 7,5 x 13 x 0,9 Millimetern und ist damit 16,7 Prozent kleiner als das Vorgängermodell. Samsung will UFS 5.0 in verschiedenen Kapazitäten bis zu einem Terabyte anbieten. (dow)


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