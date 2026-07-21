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X bringt komplett neue Android-App
Quelle: Depositphotos

X bringt komplett neue Android-App

Android-User mussten bei der X-App bisher stets hinter iPhone-Nutzern zurückstehen. Mit einer vollständig neu entwickelten X-App für Android soll sich dies ändern. Sie ist ab sofort erhältlich und soll weiter ausgebaut werden.
21. Juli 2026

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Im Lauf der letzten Monate hat X unter der Leitung von Nikita Bier, Head of Product, eine komplette Neuentwicklung der X-App für Android durchgeführt. Jetzt ist die neue App verfügbar. Sie soll laut den Entwicklern schneller und zuverlässiger funktionieren und die Einführung neuer Features vereinfachen. Zu diesen neuen Features soll etwa das Hosting von Spaces gehören – dabei handelt es sich um Audio-Diskussionsräume, die der X-Vorgänger Twitter 2021 in Konkurrenz zum damaligen Anbieter Clubhouse lanciert hat. Ein weiterer Vorteil der neuen Version sind laut einem Post von Nikita Bier Performance-Verbesserungen für ältere Android-Geräte.

Die App sei von Grund auf neu entwickelt worden, hält Bier fest – es handle sich um den "Abschluss eines der grössten Engineering-Projekte in der Unternehmensgeschichte". Ganz fertig ist die neue App allerdings noch nicht, es könne noch Ecken und Kanten geben. Dementsprechend ist User-Feedback erklärtermassen erwünscht, auch wenn ein Nutzer in einer Antwort auf Biers Post scherzhaft anmerkt, es fehle in der App ein Feedback-Button.


Zu den neuen Features der generalüberholten App zählen etwa Cashtags und nutzerspezifische Timelines. Weitere Neuerungen, die noch in Entwicklung sind, umfassen Reaktionen per Video und einen Video-Editor. In Zukunft sollen neue Features zuerst für Android und danach erst für iOS erscheinen – in der Vergangenheit war dies umgekehrt. (ubi)


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