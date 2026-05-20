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X schränkt Gratis-Nutzer stark ein
Quelle: Depositphotos

X schränkt Gratis-Nutzer stark ein

X verschärft die Regeln für nicht verifizierte Konten deutlich. Statt bisher bis zu 2400 Beiträgen pro Tag sind neu nur noch 50 eigene Posts und 200 Antworten erlaubt.
20. Mai 2026

     

Nicht verifizierte Accounts können auf X künftig deutlich weniger veröffentlichen als bisher. Laut X-Hilfe-Center dürfen sie pro Tag noch 50 Originalbeiträge und 200 Antworten absetzen. Zuvor lag die Grenze für Beiträge bei 2400 Posts pro Tag.

Auch Direktnachrichten und neue Follows werden begrenzt. Direktnachrichten sind auf 500 pro Tag limitiert, das Folgen neuer Profile auf 400 pro Tag. Die Plattform teilt die Tagesgrenzen zudem in kleinere Zeitfenster von 30 Minuten auf, sodass Nutzerinnen und Nutzer auch vor Erreichen des Tagesmaximums vorübergehend ausgebremst werden können.


Die Firma von Elon Musk begründet die Massnahmen mit der Entlastung der eigenen Systeme und dem Kampf gegen automatisierten Spam. Wer ein Limit erreicht, erhält eine Fehlermeldung und muss warten, bis die jeweilige Frist abgelaufen ist.

Wer die neuen Limits umgehen möchte, wird wohl oder übel ein verifiziertes Konto benötigen. Das Premium-Abonnement beläuft sich derzeit auf rund 8 Franken pro Monat. (dow)


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