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Starlink-Dish wird kompakter und leistungsfähiger
Quelle: Starlink

Starlink-Dish wird kompakter und leistungsfähiger

Mit Starlink V5 hat Elon Musks Satelliteninternet eine deutlich kompaktere und auch leistungsfähigere Dish-Antenne bekommen. Einzig bei der Datengeschwindigkeit müssen geringe Einbussen in Kauf genommen werden.
17. Juli 2026

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Für Elon Musks Satelliteninternet Starlink wurde die Hardware erneuert. Wie "Toms Hardware" berichtet, kann das als Starlink V5 bezeichnete Kit mit einer deutlich leichteren und kleineren Dish-Antenne aufwarten. Sie wiegt nur noch 1,1 kg gegenüber 2,9 kg zuvor und ist mit rund 38 x 31 cm auch deutlich kleiner als das V4-Modell, das 59 x 38 cm mass. Zudem soll die montierte Antenne Windgeschwindigkeiten von bis zu 265 km/h trotzen, zuvor waren es 96 km/h.

Geringfügige Abstriche müssen derweil bei der Geschwindigkeit hingenommen werden. War das Vorgängermodell V4 noch in der Lage, maximale Transferraten von 400 Mbps zu erreichen, sind es nunmehr 375 Mbps. In der Praxis dürfte sich diese minimale Einbusse allerdings kaum spürbar bemerkbar machen. Schliesslich erweist sich das neue Modell mit einem Verbrauch von 35 bis 50 Watt auch als deutlich energieeffizienter als das Vorgängermodell, das zwischen 75 und 100 Watt benötigte.


Bei den Preisen soll sich derweil nichts geändert haben. Für das V4-Set werden in der Schweiz rund 360 Franken verlangt. (rd)



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