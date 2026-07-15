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Spotify testet KI-Assistenten in der App
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Spotify testet KI-Assistenten in der App

Spotify testet einen KI-Assistenten für Musik, Podcasts und Hörbücher. Premium-Nutzer können per Sprache oder Text die Wiedergabe steuern, Fragen zu laufenden Inhalten stellen und den eigenen Hörverlauf durchsuchen.
15. Juli 2026

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Spotify erweitert seine mobile App um einen KI-Assistenten, der auf gesprochene und getippte Eingaben reagiert. Wie der Streamingdienst mitteilt, erscheint die neue Funktion auf der Startseite sowie in der Ansicht "Aktuelle Wiedergabe". Nutzer können die App etwa bitten, unbekannte Künstler abzuspielen oder eine laufende Auswahl weiter einzugrenzen. Auch Befehle wie das Speichern eines Songs, das Hinzufügen zur Warteschlange oder das Folgen eines Künstlers laufen direkt über den Dialog.

Der Assistent soll zudem Fragen zum laufenden Inhalt beantworten. Bei Musik kann der Assistent etwa Angaben zu Erscheinungsdatum, Genre oder Hintergründen zu Songs und Alben liefern. Bei Podcasts und Hörbüchern beantwortet die App Fragen zu Gästen oder Autoren. Auch der eigene Hörverlauf gehört zur neuen Funktion. Nutzer können etwa fragen, wann sie einen bestimmten Song zum ersten Mal gehört haben oder welche Genres sie derzeit häufig hören.


Die Beta startet zunächst für Premium-Nutzer ab 18 Jahren in den USA, Irland und Schweden. Sie läuft auf iOS und Android und steht vorerst nur in englischer Sprache zur Verfügung. Wann Spotify den KI-Assistenten in weiteren Ländern einführt, ist nicht bekannt. (dow)



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