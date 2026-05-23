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Spotify bringt Podcast-Generierung auf KI-Basis
Quelle: Spotify

Spotify bringt Podcast-Generierung auf KI-Basis

Spotify hat eine Desktop-App namens Studio vorgestellt, mit der sich auf KI-Basis personalisierte Podcasts generieren lassen. Vorläufig steht die App aber erst als Preview einer beschränkten Zahl von Nutzern zur Verfügung.
23. Mai 2026

     

Der Musikdienst Spotify hat mit Studio eine neue Desktop-App angekündigt, mit der sich personalisierte Podcasts erstellen lassen. Wie das Unternehmen in einem Blog-Beitrag ankündigt, soll die App funktional weit über Empfehlungen hinausgehen. Die App soll Hörgewohnheiten bei Musik, Podcasts oder Hörbüchern auswerten und mit Allgemeinwissen kombinieren. Wer etwa eine Reise plant, kann sich ein tägliches Audio-Briefing erstellen lassen, inklusive Routenbeschreibung und Restaurantempfehlungen. Studio soll ferner auch in der Lage sein, private Briefings zu erstellen, Playlists zusammenzustellen oder kurze Podcasts zu generieren.

Studio by Spotify Labs – so die vollständige Bezeichnung – soll in den kommenden Wochen als Research Preview an ausgewählte Benutzer verteilt werden. Wann mit einer finalen, allgemein verfügbaren Version gerechnet werden kann, ist nicht bekannt. (rd)


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