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Adnovum und Trust Valley lancieren Programm für Tech-Startups
Quelle: Adnovum

Adnovum und Trust Valley lancieren Programm für Tech-Startups

Adnovum lanciert mit Trust Valley ein Programm für junge Technologieunternehmen. Start-ups erhalten dabei Arbeitsraum, Ressourcen und Unterstützung bei Adnovum in Lausanne, um ihr Geschäft weiterzuentwickeln und mögliche Kooperationen zu prüfen.
9. Juli 2026

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Adnovum und Trust Valley, eine Initiative der EPFL Innovation Park Foundation, starten ein Entrepreneur-in-Residence-Programm (EiR) für ausgewählte Start-ups sowie Unternehmerinnen und Unternehmer. Das Format bringt junge Technologieunternehmen direkt ins Umfeld des IT-Dienstleisters und soll ihnen den Weg von frühen Ideen zu marktnäheren Anwendungen erleichtern.

Laut dem IT-Dienstleister erhalten die Teilnehmenden dafür einen Arbeitsplatz in Lausanne sowie Unterstützung und Ressourcen für die Weiterentwicklung ihres Geschäfts. Gleichzeitig können sie gemeinsam mit Fachleuten von Adnovum konkrete Anwendungsfälle prüfen und mögliche Formen der Zusammenarbeit ausloten. Das Programm richtet sich an Unternehmen aus den Innovationsaktivitäten von Trust Valley, darunter das Tech4Trust Accelerator Program und die Trust Village Incubators.


Als erstes Unternehmen nimmt Hafnova am Programm teil. Das Schweizer Cybersecurity-Start-up ist auf DNS-Sicherheit und Threat Intelligence spezialisiert. "Die Zusammenarbeit ermöglicht es uns, unsere Technologie mit der Expertise von Adnovum zu verbinden und konkrete Anwendungsfälle für die nächste Generation von Cybersecurity-Lösungen zu entwickeln", sagt Hafnova-CEO Edouard Goupy. (dow)


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