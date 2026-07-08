Android-Backups belasten neu den Cloud Speicher von Google Accounts

Google beginnt damit, die Backups von Android-Geräten nicht mehr vom verfügbaren kostenlosen Speicherplatz auszuklammern. Nutzer des Gratisangebotes haben in ihrem Google-Account 15 GB Cloud-Speicher zur Verfügung, der bisher nur für dort abgelegte Dateien, Bilder et cetera gefüllt wurde. Neu belasten also auch die Backups des persönlichen Gerätes – etwa SMS, Anruflisten und Geräteeinstellungen – das Kontingent in der Google
Cloud, wie "9to5google" berichtet
. Die Neuerung gilt ab sofort für neue Konten, bei bestehenden soll der Rollout in den kommenden Wochen erfolgen.
Die gute Nachricht: Die Daten verbrauchen nicht viel Platz, laut Google sind es im Durchschnitt 40 MB, sprich ein Bruchteil des verfügbaren kostenlosen Speichers. Wem das zu wenig ist, kann für 2 Franken pro Monat das Google One Abo lösen, das mit 100 GB Cloud-Speicher kommt. Gleichzeitig soll es mehr Steuerungsoptionen geben, welche Daten überhaupt in die Android-Backups fliessen. Backups von SMS & MMS, der Anrufliste und den Geräteeinstellungen können separat ein- und ausgeschaltet werden.
(win)