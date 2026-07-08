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Android-Backups belasten neu den Cloud Speicher von Google Accounts
Quelle: Depositphotos

Android-Backups belasten neu den Cloud Speicher von Google Accounts

Backups der SMS oder Geräteeinstellungen von Android-Geräten zählten bisher nicht zum verfügbaren Cloud Speicher eines Google Accounts. Das ändert sich zwar, der verbrauchte Platz soll sich aber in Grenzen halten.
8. Juli 2026

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Google beginnt damit, die Backups von Android-Geräten nicht mehr vom verfügbaren kostenlosen Speicherplatz auszuklammern. Nutzer des Gratisangebotes haben in ihrem Google-Account 15 GB Cloud-Speicher zur Verfügung, der bisher nur für dort abgelegte Dateien, Bilder et cetera gefüllt wurde. Neu belasten also auch die Backups des persönlichen Gerätes – etwa SMS, Anruflisten und Geräteeinstellungen – das Kontingent in der Google Cloud, wie "9to5google" berichtet. Die Neuerung gilt ab sofort für neue Konten, bei bestehenden soll der Rollout in den kommenden Wochen erfolgen.


Die gute Nachricht: Die Daten verbrauchen nicht viel Platz, laut Google sind es im Durchschnitt 40 MB, sprich ein Bruchteil des verfügbaren kostenlosen Speichers. Wem das zu wenig ist, kann für 2 Franken pro Monat das Google One Abo lösen, das mit 100 GB Cloud-Speicher kommt. Gleichzeitig soll es mehr Steuerungsoptionen geben, welche Daten überhaupt in die Android-Backups fliessen. Backups von SMS & MMS, der Anrufliste und den Geräteeinstellungen können separat ein- und ausgeschaltet werden. (win)


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