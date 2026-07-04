cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Trust Insights schützt in iOS 27 vor Betrügereien
Quelle: Depositphotos

Trust Insights schützt in iOS 27 vor Betrügereien

Um Apple-Kunden vor Betrügereien zu schützen, führt Apple in iOS 27 Trust Insights ein. Das Framework analysiert laufend Interaktionen, Kontext und Sensordaten, um die User bei mutmasslichen Betrugsversuchen zu warnen.
4. Juli 2026

      Swiss IT Magazine bei
Google bevorzugen


Trust Insights heisst ein neues Security-Feature, das Apple mit iOS 27 einführen wird. Wie "9to5Mac" berichtet, handelt es sich dabei um ein Framework, das bei Social-Media-Betrugsversuchen zur Seite steht und in Echtzeit warnt, wenn ein Anwender Opfer eines Betrugs werden könnte. Hierfür überwacht und analysiert das Framework kontinuierlich Interaktionsmuster, zeitliche Abläufe, den Kontext sowie grundlegende Sensordaten. Laut Apple werden dabei keine Inhalte wie Fotos, Nachrichten oder Mails geprüft, sondern lediglich Verhaltenssignale analysiert, worauf ein einzelner Wert an die Apple-Server übermittelt wird. Dieser wird sodann mit Informationen aus dem Apple-Konto abgeglichen und auf ungewöhnliche Aktivitäten überprüft, bevor dann eine endgültige Risikobewertung des mutmasslichen Betrugs erfolgt.


Sobald Anzeichen für einen möglichen Betrug vorliegen, vermag Trust Insights eine Risikobewertung durchzuführen, worauf in den betreffenden Apps Warnungen, Verzögerungen oder zusätzliche Verifizierungsschritte ausgelöst werden. In einer ersten Phase soll Trust Insights mitunter in den Bereichen Zahlungen, Konto-Aktualisierungen, Ressourcen-Nutzung sowie Kommunikation zum Einsatz kommen. (rd)



Weitere Artikel zum Thema

Apple veröffentlicht zweite Beta von iOS 27

 23. Juni 2026 - Die zweite Beta-Version von Apples kommendem Betriebssystem iOS 27 bringt diverse Neuerungen. So wurden Apps wie Mail oder Nachrichten mit einer "Schreib mit Siri"-Funktion ausgestattet und mit der Home App lassen sich Apple TVs aktualisieren.

Mit iOS 27 wird Siri zur App

 18. Mai 2026 - Das nächste iPhone-Betriebssystem soll endlich mit einem generalüberholten Sprachassistenten aufwarten. Siri kommt künftig als App daher, bietet Features wie zum Beispiel ChatGPT und setzt stark auf Privatsphäre.

iOS 27 mit Fokus auf KI und Qualitätsverbesserungen

 20. Januar 2026 - Die auf den Herbst 2026 erwartete nächste Version des iPhone-Betriebssystems könnte mit Ausnahme eines starken Fokus auf KI mit nur wenigen radikalen Änderungen auskommen und den Wert auf verbesserte Qualität und Performance legen.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Aus welcher Stadt stammten die Bremer Stadtmusikanten?
«Die Cloud ist nur aktiv gemanagt effizient»
AI braucht FinOps
Cloud-Heimkehr: Eine KMU-Rechnung
Mehr Freiraum fürs Kerngeschäft
Wer seine Cloud nicht im Griff hat, zahlt doppelt
CloudOps & FinOps mit Omada SDN
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER