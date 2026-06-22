Google startet Verifzierung von Android-Entwicklern

Google will die Android-Plattform sicherer gestalten und hat hierfür vergangenen Sommer die sogenannten Entwicklerverifizierung vorgestellt. Böswilligen App-Entwicklern soll es damit verunmöglicht werden, unter dem Deckmantel der Anonymität schadhafte Apps in Umlauf zu bringen.
Wie Google
jetzt in einem Blogbeitrag ankündigt, wird das neue Verifizierungssystem am 30. September in Betrieb gehen. Zum Start wird die Entwicklerverifizierung aber lediglich in den vier Ländern Brasilien, Indonesien, Singapur und Thailand eingeführt.
Das Verifizierungssystem kommt bei folgenden App-Stores zum Einsatz:
• Google (Google Play)
• Honor (Honor App Market)
• OPlus (Oppo App Market)
• Samsung (Galaxy Store)
• Transsion (Palm Store)
• Vivo (V-Appstore)
• Xiaomi (GetApps)
Noch im Verlauf dieses Junis erfolgt der Rollout eines neuen Systemdienstes, der automatisch auf allen Android-Geräten installiert und später zur Verifizierung der Entwicklerregistrierung genutzt wird. Ab dem 30. September ist die App-Registrierung in den genannten Ländern dann obligatorisch. Nach der initialen Phase will Google das System im kommenden Jahr weltweit für alle Apps einführen.
(rd)