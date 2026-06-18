Android-Switch vereinfacht iPhone-Android-Migration

Google
hat das Migrationswerkzeug Android Switch aktualisiert und mit diversen neuen Funktionen ausgestattet. Android Switch unterstützt iPhone-Besitzer bei der Datenmigration, wenn sie auf ein Android-Gerät wechseln wollen. Wie "9to5google" berichtet
, handelt es sich dabei um ein Major Upgrade mit diversen hilfreichen Neuerungen.
So wird beim Transfer neu primär auf WLAN-Verbindungen gesetzt, und die Geräte müssen nicht mehr per Kabel gekoppelt werden. Weiter muss für die Nutzung von Android Switch keine App mehr heruntergeladen werden, da die Funktionalität direkt in Android integriert wurde. Was die zu transferierenden Daten betrifft, so werden neu auch Passwörter, Passkeys oder WLAN-Credentials übertragen.
Auf der Nachrichtenseite werden SMS, MMS und iMessage-Nachrichten unterstützt, wobei auch grosse Familienchats, Reaktionen oder Sticker transferiert werden sollen. Ebenfalls migriert werden Hintergrundbilder vom Home Screen inklusive Layout und App-Platzierung. Daneben werden auch Dateien und Ordner, Kalender-Attachments, der Anrufverlauf, verschlüsselte RCS-Mitteilungen wie auch Daten aus Apple Notes inklusive Attachments und Labels unterstützt. Ausserdem können neu auch eSIMs aufs Android-Gerät übertragen werden, sofern der Provider dies unterstützt.
Der Rollout ist gerade erst angelaufen, zuerst für einen kleinen Teil von Android-17-Geräten. In den kommenden Wochen wird die Verteilung dann ausgeweitet.
(rd)