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Support für Windows 11 24H2 endet Mitte Oktober
Quelle: Depositphotos

Support für Windows 11 24H2 endet Mitte Oktober

Da die Unterstützung von Windows 11 24H2 im Herbst 2026 endet, weist Microsoft bereits jetzt auf die nötige Aktualisierung hin. Empfohlen wird ein Update auf 25H2. Möglich ist es auch, auf 26H2 zu warten.
6. Juli 2026

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Ab dem 13. Oktober 2026 liefert Microsoft keine Sicherheitsupdates und Bugfixes für Windows 11 24H2 mehr. Auch der technische Support für diese Version des Betriebssystems endet an diesem Datum. Microsoft warnt bereits jetzt vor dem Supportende und empfiehlt, auf eine neue Version von Windows 11 umzustellen. Betroffen sind die Editionen Home und Pro. Nutzer der Enterprise- und Education-Varianten werden bis zum 12. Oktober 2027 mit Updates und Support eingedeckt.


Das Supportende entspricht dem üblichen Lebenszyklus von Windows-11-Versionen: Home und Pro erhalten 24 Monate Unterstützung, Enterprise- und Education-Kunden werden 36 Monate lang unterstützt. Die aktuell neueste Version ist 25H2 und bleibt bis Oktober 2027 im Supportzyklus. Mit dem Update auf 25 a 2 ist keine volle Neuinstallation verbunden, stattdessen werden Funktionen mithilfe eines wenige 100 Kilobyte grossen Aktivierungspaket freigeschaltet. Bereits in den Startlöchern steht zudem die nächste Version 26H2, für Windows Insider als Vorschau bereits verfügbar und voraussichtlich im Herbst 2026 allgemein zu haben ("Swiss IT Magazine" berichtete). (ubi)


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