Windows-11-Marktanteil gibt leicht nach

Statcounter hat die jüngsten Zahlen zu den Betriebssystemmarktanteilen für den Juni veröffentlicht. Gegenüber dem Vormonat hat Windows 11 knapp zwei Prozentpunkte eingebüsst und vereint nun weltweit knapp 70 Prozent aller Windows-Anwender auf sich. Windows 10 konnte umgekehrt in ähnlichem Mass zulegen und steht mittlerweile bei rund 28,2 Prozent. Microsofts Entscheid, den Support für Windows 10 für Privatanwender um ein Jahr zu verlängern, dürfte weiter dazu beitragen, dass der Marktanteil nur langsam sinken wird.Hierzulande erfolgte der Umstieg auf Windows 11 zügiger und Statcounter verzeichnet für Windows 11 im Juni ein kleines Minus von einem Prozent auf rund 77 Prozent, während Windows 10 ebenfalls leicht dazugewinnen konnte.Bezieht man alle Desktop-Betriebssysteme in die Betrachtung ein, ist der Windows-Marktanteil global gegenüber Mai um 5,5 Prozent auf 56,6 Prozent gesunken. Gestiegen ist derweil der Marktanteil der MacOS- wie auch der Linux-Plattform und zwar um 1,7 auf 16,4 respektive um 1,3 auf 4,4 Prozent. Auffällig gestiegen ist auch der Anteil der nicht eindeutig identifizierbaren Plattformen, die unter "Andere" subsummiert werden. Hier kletterte der Anteil weltweit um 2,7 auf 21,5 Prozent. (rd)