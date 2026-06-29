cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Die Post beendet Plattform für elektronisches Patientendossier
Quelle: Die Post

Die Post beendet Plattform für elektronisches Patientendossier

Die Post stellt ihre Plattform für das elektronische Patientendossier Ende 2026 ein und richtet sich auf das geplante elektronische Gesundheitsdossier aus. Im Zuge der Neuausrichtung könnten rund 37 Vollzeitpensen wegfallen.
29. Juni 2026

      Swiss IT Magazine bei
Google bevorzugen


Die Post beendet den Betrieb ihrer Plattform für das elektronische Patientendossier (EPD) per Ende 2026 und richtet ihre Arbeit im Bereich digitaler Gesundheitsdaten auf das geplante elektronische Gesundheitsdossier (E-GD) aus. Laut Post ist die Nachfrage nach dem heutigen elektronischen Patientendossier seit der angekündigten Neuausrichtung im Gesundheitswesen gesunken. Spitäler, Arztpraxen und weitere potenzielle Kunden seien bei der Einführung oder Weiterführung zurückhaltender geworden, auch Privatpersonen eröffneten weniger neue Dossiers.

Das elektronische Gesundheitsdossier soll das heutige elektronische Patientendossier ablösen. Derzeit berät das Parlament über die gesetzliche Grundlage. Vorgesehen ist, dass alle Einwohnerinnen und Einwohner automatisch ein E-GD erhalten und Gesundheitsdienstleister zur Nutzung verpflichtet werden. Die Post prüft, welche Rolle sie bei dieser neuen nationalen Lösung übernehmen kann.


Organisatorisch betrifft die Neuausrichtung die Post und die Post Sanela Health AG, über die das heutige EPD-Angebot läuft. Dabei könnten rund 37 Vollzeitpensen wegfallen. Die rund 70’000 privaten Nutzerinnen und Nutzer des Sanela-EPD sollen ihre Daten beziehen und in den Gesundheitsordner der Post-App migrieren können. Sanela will die Betroffenen im Herbst kontaktieren. (dow)


Weitere Artikel zum Thema

Ab 2027 kein WLAN mehr im Postauto

 8. Juni 2026 - Wer das Gratis-WLAN-Angebot im Postauto nutzt, kann dies noch bis Ende 2026 tun. Danach wird der Service aus Kostengründen eingestellt – und weil er nur noch wenig genutzt und für betriebliche Abläufe nicht mehr benötigt wird.

Post streicht 60 IT-Stellen

 5. Juni 2026 - Bei der Post sollen 60 Stellen in der Informatik gestrichen werden. Gleichzeitig wird das Outsourcing nach Portugal auf Eis gelegt.

Die Post ergänzt die Grundversorgung um den digitalen Brief

 1. April 2026 - Der digitale Brief gehört ab sofort zur postalischen Grundversorgung des Landes. Für 40 Rappen kann man den E-Brief an ein anderes digitales Postfach schicken, ab 1.45 Franken druckt und verschickt die Post digitale Briefe in physischer Form.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Vor wem mussten die sieben Geisslein aufpassen?
«Die Cloud ist nur aktiv gemanagt effizient»
AI braucht FinOps
Cloud-Heimkehr: Eine KMU-Rechnung
Mehr Freiraum fürs Kerngeschäft
Wer seine Cloud nicht im Griff hat, zahlt doppelt
CloudOps & FinOps mit Omada SDN
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER