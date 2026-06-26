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Microsoft erhöht Preise für Xbox-Konsolen
Quelle: Microsoft

Microsoft erhöht Preise für Xbox-Konsolen

Microsoft passt die Preise für Xbox-Konsolen weltweit an. Die Erhöhung gilt ab dem 1. August, während das 2-TB-Modell aus dem Angebot verschwindet.
26. Juni 2026

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Für Xbox-Käufer wird es ab dem 1. August weltweit teurer. Microsoft erhöht die Konsolenpreise je nach Speicherausstattung um 100 beziehungsweise 150 Dollar, wie aus einem Blogbeitrag des Xbox-Teams hervorgeht. Betroffen sind die Modelle mit 512 GB und 1 TB Speicher. Die Variante mit 2 TB Speicher wird künftig nicht mehr angeboten. Neue Frankenpreise für die Schweiz nennt Microsoft bislang nicht.

Der Hersteller begründet die Preiserhöhung mit den gestiegenen Kosten für Speicher und Arbeitsspeicher. Diese Komponenten hätten sich bei Konsolen mehr als verdoppelt, bis Herbst 2027 rechnet der Konzern mit einer weiteren Verdopplung. Die aktuelle Komponentenkrise betreffe zwar die gesamte Unterhaltungselektronik, Konsolen seien aber besonders stark betroffen, weil sie in der Regel nicht mit Gewinn, sondern unter den Herstellungskosten verkauft würden.


Parallel zur Preiserhöhung kündigt das Unternehmen mehrere Angebote an, um die höheren Preise etwas abzufedern. Dazu zählen Ratenzahlungen und zinsfreie Finanzierungen über bis zu zwölf Monate. Zusätzlich arbeitet der Konzern mit Handelspartnern an Angeboten für gebrauchte Xbox-Konsolen. Im Microsoft Store sollen ausserdem von Microsoft geprüfte und wiederaufbereitete Konsolen mit Rabatt erhältlich sein. (dow)


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