cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
China hat neu den stärksten Supercomputer der Welt
Quelle: National Supercomputing Centre in Shenzhen

China hat neu den stärksten Supercomputer der Welt

Das chinesische System Lineshine überholt den amerikanischen Supercomputer El Capitain in der Liste der stärksten Supercomputer. Mit deutlich über 13 Millionen Cores erreicht Lineshine knapp 2,2 Exaflop pro Sekunde.
24. Juni 2026

      Swiss IT Magazine bei
Google bevorzugen


Bisher war El Capitain in den USA der stärkste Supercomputer der Welt, doch China hat aufgeholt: Mit Lineshine wird in der 67. Ausgabe der Top500-Liste von top500.org ein neuer Tabellenführer aufgeführt. Bewertet werden die Supercomputer mit dem High Performance Linpack (HPL) Benchmark, bei der Lineshine mit seinen 13,79 Millionen Cores eine Leistung von 2,198 Exaflop pro Sekunde erreichte. Die theoretische Höchstleistung liegt bei 2,736 Exaflop pro Sekunde. Damit sei der chinesische Supercomputer der erste, der stabile Leistung über 2 Exaflop schafft, El Capitain liegt bei 1,809. Lineshine befindet sich im National Supercomputing Centre in Shenzhen (NSCS) und wurde vom Shenzhen Cloud Computing Center gebaut.

Bemerkenswert ist die Listung aus vielerlei Hinsicht. So sind nun erstmals drei Kontinente auf den Top-Rängen vertreten. Platz 2 bis 4 stehen in den USA, Platz fünf hält das System Jupiter Booster aus Deutschland. Auch gebe es mit der Bewegung, die in den Top 10 entstanden ist, nun eine auffällige Diversität in der eingesetzten Hardware, so die Autoren. So finden sich unter den zehn stärksten Supercomputern etwa mehrere AMD- und Intel-basierte Systeme, Technologie von Nvidia findet sich ebenfalls in mehreren Systemen. Mit Lineshine taucht nun ausserdem auch eine neue Architektur aus China in den Top 10 auf.


Die Top500-Liste für Juni 2026 findet sich hier. (win)


Weitere Artikel zum Thema

Stärkster kommerzieller AI-Supercomputer der Schweiz in Betrieb

 18. Juni 2026 - Der laut Betreiber leistungsfähigste kommerzielle AI-Supercomputer der Schweiz hat seinen Betrieb aufgenommen. Er befindet sich auf dem Innovations-Campus Uptownbasel in Arlesheim.

Googles Quanten-Chip ist schneller als ein Supercomputer

 26. Oktober 2025 - Ein neuer Algorithmus für Quantencomputer macht feine Details in Molekülen sichtbar und arbeitet deutlich schneller als ein Supercomputer. Die Ergebnisse lassen sich reproduzieren und bringen reale Anwendungen näher.

Supercomputer-Top-500: Neuer Spitzenreiter El Capitan

 19. November 2024 - An der Spitze der neuesten Top-500-Liste der weltweit schnellsten Supercomputer steht mit El Capitan ein weiterer Rechner mit Exascale-Rechenleistung. Das schnellste System der Schweiz findet sich auf Rang sieben.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Vor wem mussten die sieben Geisslein aufpassen?
«Die Cloud ist nur aktiv gemanagt effizient»
AI braucht FinOps
Cloud-Heimkehr: Eine KMU-Rechnung
Mehr Freiraum fürs Kerngeschäft
Wer seine Cloud nicht im Griff hat, zahlt doppelt
CloudOps & FinOps mit Omada SDN
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER