Supercomputer-Top-500: Neuer Spitzenreiter El Capitan

Im Rahmen der SC24, einer Konferenz rund um High Performance Computing, die in Atlanta stattfindet, wurde die neueste Liste der schnellsten 500 Computer der Welt veröffentlicht – und das mit einem neuen Spitzenreiter. So wurde El Capitan offiziell zum leistungsstärksten Supercomputer der Welt gekürt und ist nach Frontier und Aurora das dritte System, das Exascale-Rechenleistung erreicht hat. Frontier und Aurora sind auf die Plätze zwei und drei zurückgefallen.El Capitan, installiert im Lawrence Livermore National Laboratory in Kalifornien (USA), debütiert mit einer HPL-Leistung von 1,742 Exaflops pro Sekunde an der Spitze. Das System verfügt über 11'039'616 kombinierte CPU- und GPU-Kerne und basiert auf AMDs 4. Generation der EPYC-Prozessoren mit 24 Kernen bei 1,8 GHz sowie AMD-Instinct-MI300A-Beschleunigern. Der Datentransfer erfolgt über das Cray Slingshot 11-Netzwerk. Das Frontier-System am Oak Ridge National Laboratory in Tennessee (USA) fiel auf den zweiten Platz zurück, konnte jedoch seine HPL-Leistung von 1,206 auf 1,353 Exaflops pro Sekunde steigern. Auch die Anzahl der Kerne wurde erhöht: von 8'699'904 auf 9'066'176. Wie El Capitan verwendet Frontier das Cray-Slingshot-11-Netzwerk. Aurora, installiert im Argonne Leadership Computing Facility in Illinois (USA), belegt nun Platz drei. Das System behielt seine HPL-Leistung von 1,012 Exaflops pro Sekunde aus der vorherigen Liste bei. Aurora basiert auf der HPE-Cray-EX-Architektur mit Intel-Xeon-CPU-Max-Prozessoren und Intel-Data-Center-GPU-Max Beschleunigern, die über das Cray Slingshot 11-Netzwerk verbunden sind.